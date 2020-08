PUCNJAVA U DUGAVAMA ZBOG VRAĆENE MLADENKE?! Snahu odveli nazad ocu, a potom je krenula drama

Galame su u toj kući bile česte, a nerijetko je bilo i tučnjava

U Dugavama je u utorak oko 22.40 sati u Ulici Vajdin vijenac došlo do pucnjave. Na teren su stigli policijski službenici i Hitna pomoć, a policija je potvrdila da je jedan čovjek lakše ozlijeđen.

“U Novom Zagrebu je 31-godišnjak došao pred zgradu i bacio kamen u prozor jednog stana. Potom je iz zgrade za sada nepoznati počinitelj u njegovom smjeru ispalio jedan hitac iz vatrenog oružja, pri čemu je 31-godišnjak lakše ozlijeđen. Liječnička mu je pomoć pružena u KB-u Dubrava. Kriminalističko istraživanje je u tijeku”, priopćili su iz policije.

Ukaljana čast

Kako neslužbeno doznaje 24sata, radi se o obiteljskoj svađi. Naime, obitelj je došla sa snahom njezinu ocu, pretpostavlja se da su odlučili raskinuti brak, na što je mladenkina obitelj burno reagirala jer očito misle da im je tako u njihovoj zajednici ukaljana čast. Kako su kazali sugovornici iz kvarta, s tom obitelji je znalo i prije biti problema, a i galame su bile česte, a nerijetko je bilo i tučnjava.

“Ovdje živim od rođenja, u tom stanu živi velika obitelj, ali tko točno to ne znamo jer često se izmjenjuju i dolaze novi ljudi na nekoliko dana ili tjedana. Do sada nije bilo pucnjava, ali je svađa bilo. Iskreno, sad nas je malo i strah. Zamislite da je bilo više metaka! Pa to je zgrada, moglo je pogoditi nekog drugog. Strašno nešto!”, ispričao je jedan stanovnik Dugava novinarima.