PSIHOLOG ZGROŽEN: ‘Ljudi slave teroristički čin. Pogledajte smeće koje dobivamo svakodnevno u javnosti…’

Nakon što je danas Danijel Bezuk (22), navodno iz kalašnjikova, pucao i teško ozlijedio 31-godišnjeg policajca na Markovu trgu te si potom oduzeo život, dr. sc. Nebojša Blanuša, koji predaje socijalnu i političku psihologiju na Fakultetu političkih znanosti, rekao je za Jutarnji list da se nakon napada na društvenim mrežama ponavlja isti obrazac kao i u slučaju trostrukog splitskog ubojice dilera Filipa Zavadlava.

“Govori se o nekakvom individualnom junaku koji je ustao protiv sustava koji doživljavamo nepravednim”, kaže Bezuk koji smatra da ljudi veličanjem ovog napada u osnovi veličaju teroristički akt.

Kaže da bi individualni psiholozi trebali govoriti o tome kako je netko uopće mogao biti spreman uništiti vlastiti život da bi poslao poruku te da je to nešto poput samospaljivanja. “Moramo se pitati što je unutar sustava dovelo do toga da netko bude spreman ovo učiniti i koliko ih je još spremno na takav čin. Pogledajte smeće koje dobivamo svakodnevno u javnosti. Političari ne paze kako govore, oni i sami potiču agresivnost. Kod nas je sustavna proizvodnja društvene nepravde.”

Stekao predrasude u okolini?

Blanuša je za Jutarnji list također rekao kako je pogrešno to što sad neki Bezuka u medijima prikazuju kao veselog mladića. Tako su, dodaje, i za Slobodana Miloševića susjedi rekli da je bio “umiveni, ugodni bankar”. Smatra kako je Danijel vjerojatno stjecao određene predrasude i narative u vlastitoj okolini, jer se navodi da je iz braniteljske obitelji.

“Dosta bilo prevara i bezobzirnog gaženja ljudskih vrijednosti bez odgovornosti”, zadnji je Bezukov post na Facebooku koje je po Blanuši zajednički sentiment koji je dijelio s ostalima koji misle da im je oteta prilika za dostojanstveno življenje. “Nije to samo ideološki motivirano, riječ je prije svega kako sebe i svoju poziciju doživljavaju ‘gubitnici’, obični ljudi koji svakodnevno gledaju nepravde, a glavni odgovorni za sve su im pripadnici hrvatske političke klase, objašnjava.

Blanuša tvrdi da bi se ljudi koji veličaju Danijelov čin trebali zapitati kako bi to bilo kad bi svatko od nas uzeo oružje i krenuo pucati na one koji su nam izazvali frustraciju ili kako bi bilo da pucamo na one koji nam se ne sviđaju.

