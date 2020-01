PSIHOANALIZA FILIPA ZAVADLOVA: ‘Nakon zločina sigurno nije bio smiren kako bi se moglo zaključiti iz snimke. Imamo i dokaz za to’

Toliko je oštećen i mentalno stanje mu je toliko poremećeno da ne može pratiti sudski postupak. Očito je krizna reakcija koja se kod njega javila najjačeg mogućeg intenziteta, da se nalazi u lošem psihičkom stanju te su odredili i hospitalizaciju u psihičkoj bolnici, kazao je psihijatar Ante Bagarić

Filip Zavadlav (25), koji je osumnjičen za trostruko ubojstvo u Splitu te mu je danas određen jednomjesečni istražni zatvor, u ponedjeljak navečer dovezen je u Svetošimunsku bolnicu u Zagrebu, javlja RTL. Na psihijatrijskom liječenju može provesti svih 30 dana pritvora, a ako bude psihički i fizički zdrav, prema pravilima bi trebao biti vraćen u pritvor u Split.

Njegov odvjetnik Branko Šerić rekao je za RTL da to želi izbjeći jer se boji za njegovu sigurnost u splitskom zatvoru te da će inzistirati da ga se, ako bude pušten iz bolnice, prebaci u zagrebački zatvor u Remetincu.

Takve osobe nisu mirne

Psihijatar Ante Bagarić, iz Klinike za psihijatriju Vrapče, rekao je za RTL da je trenutačno nemoguće reći kakav je profil trostrukog splitskog ubojice. “Bit će potrebni brojni dani i psihijatrijska ispitivanja i istraživanja i njegov tretman da bi se utvrdilo o kakvom se profilu radi”, kazao je Bagarić.

“Postoji površna i laička ideja da su takve osobe mirne, cool, lako to naprave i poslije toga se osjećaju dobro. To nije istina i to nije moguće. Svaki akter takvog događaja, bilo žrtva ili nasilnik i počinitelj, u njegovu emocionalnom svijetu se događaju vrlo burne promjene”, rekao je Bagarić.

Dodao je kako Filip nakon zločina sigurno nije bio smiren kako bi se moglo zaključiti iz objavljene snimke na kojoj je splitskim ulicama šetao s kalašnjikovom u rukama. “Nije bio smiren, a za to imamo i dokaze. Koliko sam ja pročitao, danas ga je pregledao psihijatar koji je procijenio da je raspravno nesposoban. To znači da je toliko oštećen i da mu je mentalno stanje toliko poremećeno da ne može pratiti sudski postupak. Očito je krizna reakcija koja se kod njega javila najjačeg mogućeg intenziteta, da se nalazi u lošem psihičkom stanju te su odredili i hospitalizaciju u psihičkoj bolnici”, kazao je Bagarić.

Što mu je prolazilo kroz glavu?

Na pitanje može li se procijeniti što je u trenutku zločina prolazilo kroz glavu ubojici, Bagarić kaže da se kod većine osoba koje osjećaju nepravdu javlja niz negativnih, emocionalnih, afektivnih stanja.

“Sram, strah, nesigurnost… Takve osobe će često posegnuti za nekim oružjem, ali s idejom da bi ga netko trebao spriječiti”, kazao je Bagarić. Dodao je da je to malo kad hladna i proračunata ideja iako je kupio pušku. “Uvijek postoji labilnost i ambivalencija: hoću li to napraviti. Često kada je tu oružje, često nekakvo ponašanje žrtava može biti okidač, da odjednom osoba koja je to napravila da prijeti, da se obrani i da obrani svoje bližnje. Često neki vanjski okidač odjednom odvede do ovih teških, destruktivnih akcija”, kaže Bagarić. Naglasio je da “mirkookruženje”, znači obitelj i društvo, nisu bili povoljni.

Pozitivno gleda na Facebook grupu podrške

Što se tiče Facebook grupe podrške ubojici, u kojoj je 20 tisuća ljudi, Bagarić je rekao da na to gleda pozitivno, iako se većina njegovih kolega izjasnila negativno o njima.

“Ne zato da bi ga se glorificiralo. Nego te osobe i društvo nemaju povjerenje u institucije koje su trebale obaviti posao i koji su se sami organizirali da bi riješiti problem. Nisam čuo da se u grupi promiču agresivne reakcije kao idemo ga osloboditi ili provaliti, nego idemo mu platiti odvjetnika i štititi ga u institucijama. Iskazi koji su u toj grupi bitni za društvo su i da ne volimo dilere, borimo se protiv njih. Ne vidim poruke u kojima se slave ubojice nego one u kojima se ne slažu s kriminalcima i da se žele boriti s kriminalcima”, kazao je Bagarić za RTL.

