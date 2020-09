PSIHIJATAR OPTUŽEN ZA BLUDNIČENJE I ISKORIŠTAVANJE PACIJENTICA IMA JOŠ JEDAN KRIMEN: Krao je narkotike iz bolnice, trošio ih i dilao

Psihijatar optužen zbog seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja kao svjedokinja svojih pacijentica u privatnom sudskom sporu nekoliko je puta prijavljen zbog krađe opijata iz varaždinske bolnice te njihovu konzumaciju i raspačavanje

Varaždinski psihijatar koji ovih dana puni novinske stupce zbog optužbi za seksualno zlostavljanje svojih pacijentica i njihovo iskorištavanje u privatnim sudskim procesima, čini se, suočen je s novom teškom optužbom. Naime, protiv njega je još lani podnesena kaznena prijava zbog krađe narkotika iz Opće bolnice Varaždin, koja je uslijedila nakon inspekcije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je, pak, utvrdila totalan nered u evidenciji lijekova.

“Zbog netransparentnog načina vođenja očevidnika ne može se utvrditi stvarna količina svakog pojedinog lijeka na zalihi. Tijekom kontrole naloženo je da se uočene nepravilnosti odmah otklone te da se ubuduće ne vrše ispravci korektorom, već kemijskom olovkom uz ovjeru žigom i potpisom osobe koja je to izvršila. Nema punog imena i prezimena liječnika koji je lijek propisao, kao niti kome je taj lijek izdan. Mnoge su rubrike koje se moraju ispuniti pri preuzimanju lijekova ostale prazne. U pojedinim slučajevima lijekovi koji sadrže opojne droge upisuju se retrogradno. Ispravci se ponekad vrše i bez potpisa osobe koja je to učinila”, stoji u inspekcijskom nalazu.

Odbio je testiranje na droge

O tome se raspravljalo nedugo zatim na sjednici Županijske skupštine, nakon čega je jedan zastupnik podnio kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, u kojoj je prvo prozvana bolnica, a potom, imenom i prezimenom, kontroverzni psihijatar, doznaje Jutarnji. Uz to, u prijavi se spominje da on sam konzumira opojna sredstva, ali ih i distribuira drugim osobama. Zbog toga je zatražena i toksikološka obrada nad njim, što je on odbio.

Ali, zanimljivo je da se njegovo ime iz istog razloga provlačilo po Sudu časti hrvatske liječničke komore, u svjedočanstvima zlostavljanih pacijentica, ali i u varaždinskom narkomiljeu te čak i na sudu u Ljubljani, gdje vodi spor protiv svoje bivše partnerice.

“Iako taj put za to nije htio ni čuti, na jednom od sljedećih je ročišta mahao papirom koji je sam donio, a koji je negativni nalaz na droge. Ako ne koristi opojne droge, zašto nije dozvolio da sud naloži vještačenje i vještaka koji će ga obaviti? Ovako preostaje samo sumnja u ispravnost nalaza”, rekla je Petra Milković.

Ministar zdravstva Vili Beroš zbog ovog je slučaja najavio je slanje inspekcije u Opću bolnicu Varaždin. Psihijatar još uvijek redovno prima pacijente. Neke od pacijentica su, doznaje se, zbog anksioznosti ili napadaja panike dobivale teške antipsihotike, za koje su tek kasnije od drugih psihijatara doznale kako ih nisu trebale koristiti.

Varaždinski SDP šokiran reakcijom nadležnih

Varaždinski SDP-ovci reagirali su u petak na slučaj varaždinskog psihijatra, koji je optužen za seksualno zlostavljanje pacijentica, poručivši da osuđuju svaki čin nasilja i zlostavljanja te da daju punu potporu žrtvama i njihovoj hrabrosti da javno istupe. Nakon što su nedavno u medijima bivše pacijentice optužile jednog varaždinskog psihijatra za seksualno zlostavljanje, iz varaždinske Gradske organizacije SDP-a priopćili su da “seksualno nasilje predstavlja jedan od najtežih oblika nasilja, uglavnom ostavlja teške i trajne posljedice po žrtvu, upravo zbog čestog izostanka institucionalne potpore, osude okoline, nerazumijevanja i vrlo česte pojave okrivljavanja žrtve”.

SDP-ovci dodaju da “posebno zabrinjavaju snažne indicije o potpunom izostanku nužnog postupanja gotovo svih relevantnih institucija i odgovornih osoba, kojima je dužnost zaštita žrtava bilo kojeg kažnjivog djela, pa tako i seksualnog nasilja”. Predsjednik varaždinskog SDP-a Miroslav Marković izjavio je da zbog ovakvih slučajeva, u kojima postoji osnovana sumnja ne samo počinjenja kaznenog dijela seksualnog nasilja već i njegovog prikrivanja, žrtve seksualnog nasilja rijetko istupaju, šute i nerijetko žive sa svojim traumama.

Zato je izostanak reakcije nadležnih institucija nedopustiv, u interesu je široke javnosti da se svaki takav slučaj temeljito istraži i kazni sve odgovorne, poručio je Marković. Saborska zastupnica SDP-a Barbara Antolić-Vupora kaže da su šokirani jer postoji ozbiljna sumnja da je osoba kod koje su žrtve potražile pomoć to iskoristila na najgori mogući način.

“Ako je istina da nadležne institucije nisu postupile po nizu podnesenih prijava žrtava i prominentnih stručnjaka s područja zaštite mentalnog zdravlja, može se govoriti o teškom činu institucionalnog nasilja, kojem žrtve nipošto ne bi smjele biti izložene”, rekla je Antolić Vupora.