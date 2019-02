PRVI DAN U REMETINCU ČOVJEKA KOJI JE TAMO STRPAO STOTINE: ‘Mislili su mu dati cimera, ali su odustali. U šetnju će sa zatvorenicama’

Bivši kolege i dalje su u nevjerici, a ni odvjetnički tim nije bio rječit

Bivši šef krim-policije Željko Dolački koji je nepravomoćno osuđen na šest godina zbog krađe u središtu zagrebačke kriminalističke policije i koji je jučer navečer došao u zatvor u Remetincu smješten je na četvrtom odjelu zatvora, doznaje se od dobro upućenog izvora.

Dovezao ga je taxi, a iako takav dolazak zvuči možda čudno, da ga je dovezao itko od obitelji ili poznatih riskirao bi optužnicu za pomaganje bjeguncu, obzirom na to da je Dolački bio u bijegu. Nije davao nikakve izjave novinarima, ali je u zatvor ušao nasmiješen.

‘Ja ga poznajem u dušu, nije mu lako’

Nakon provedene prve noći , ujutro mu je u posjet došao odvjetnički tim. Ni oni nisu bili puno rječitiji. “Ja znam kako se on osjeća, ja ga poznajem u dušu, nije mu lako, nije mu ugodno, on ima više djece. Neću namjerno preciznije govoriti o tome, neka su veća, neka su manja. I čovjeku nije baš ugodno u toj situaciji ići u zatvor”, rekao je odvjetnik Veljko Miljević, prenosi RTL.

Pred zatvorom su se danas našli i neki prijatelji iz njegovog mjesta – Vukovine. “Bio sam prije par dana s njim. Čovjek je šokiran s tom kaznom i čovjek uopće nije uzeo te novce, to mu je namještaljka, to mu je već treća degradacija od strane policije”, poručuje Andrija Artuković.

‘Svi smo mi krvavi ispod kože, ali ovako nešto…’

Slično kažu i bivši kolege iz PNUSKOKA, samo nešto diplomatskijim rječnikom.

“Ako se čovjek dovede u neku situaciju za koju misli da je bezizlazna – svašta se može očekivati. Svi smo mi krvavi ispod kože. Međutim, baš za takvu stvar stvarno to je čudo neviđeno. To se više nikad neće dogoditi, nit’ se, pretpostavljam, dogodilo, a pogotovo na takav jedan način – dječački”, kaže bivši kolega Željka Dolačkog Hrvoje Popović.

U šetnji s zatvorenicama

Iako je postojala mogućnost kako će Dolački biti zbog svoje sigurnosti smješten na ženski odjel kao što su to bili stavljeni neki raniji eksponirani osuđenici za koje je postojao visok rizik, to se nije dogodilo.

Ipak, kako je riječ o bivšem šefu krim-policije, određen je pojačan nadzor. “U sobi je sam. Razmatralo se da dobije cimera, ali od toga se odustalo. Što se tiče šetnje, on će to iskoristiti za vrijeme kada to rade ženske zatvorenice”, doznaje RTL.