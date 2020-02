PRONAŠLI SU POZNATOG KUHARA KOJI JE NESTAO U ZAGREBU: Živ je, ali se našao na neobičnom mjestu – u slovenskom zatvoru

Doznaje se kako je Dejan Markus nakon gotovo tjedan dana izbivanja pronađen u jednom slovenskom zatvoru, ali još nije utvrđeno kako je tamo završio

Dejan Markus, 33-godišnji beogradski kuhar sa zagrebačkom adresom Dejan Markus, poznat po vinoteci “The Wine” u Vlaškoj ulici i butiku knedli “Servus” u Oktogonu, pronađen je živ. To je potvrdila njegova sestra Jelena.

U ZAGREBU NESTAO POZNATI KUHAR: Zagrepčani ga znaju po vinariji u Vlaškoj i po ručno rađenim knedlama u Oktogonu

“Ovim postom bih htjela da vam se svima zahvalim na pomoći, brizi, požrtvovnosti i svim informacijama koje ste mi davali… Imam najljepšu vijest koju smo čekali – Dejan je živ, ali dok se sama ne uvjerim i ne vidim ga ne mogu vam ništa više reći… Hvala vam od srca svima”, napisala je na Facebooku.

No, Index doznaje kako se kuhar, koji je nestao još 7. veljače, nalazi u zatvoru u Sloveniji. Nije poznato kako se on tamo našao, no njegovo je ime uklonjeno iz evidencije nestalih osoba, a policija je obustavila potragu za njime.

Nestanak je prijavljen nakon što je Markus svome stanodavcu rekao da ide na put, a nije bio aktivan na društvenim mrežama niti se javljao na mobitel.