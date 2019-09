PRONAŠLI SU GA I UHITILI: Muškarac u gluho doba noći nazvao varaždinsku policiju i prijetio s dvije bombe

Pozivatelj je zaradio kaznenu prijavu zbog lažne uzbune

Jučer u gluho doba noći, oko 1.25 sati, Operativno komunikacijski centar varaždinske policije nazvao je 43-godišnji muškarac te zaprijetio kako će baciti dvije bombe na cestovno-pružnom prijelazu.

Policajci su pohitali do Kućanske rampe, no tamo nisu pronašli ni osobu ni bombe. No, zato su kasnije u Varaždinu pronašli i uhitili pozivatelja te protiv njega podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvo zbog lažne uzbune.