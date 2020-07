PRONAŠLI RANJENOG MUŠKARCA NA JARUNU: Nedugo zatim preminuo je u bolnici, nitko ne zna što se dogodilo

Muškarac je pronađen oko 5:20 sati, no preminuo je nedugo zatim u bolnici

Zagrebačka policija je u četvrtak oko 5:20 sati ujutro dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu, koji se nalazio pored automobila nedaleko od jezera Jarun. Na teren su izašli i djelatnici Hitne pomoći te prevezli muškarca u bolnicu.

No, njegove ozljede su bile preteške te je nedugo zatim preminuo, doznaje 24sata. Policija trenutno provodi očevid kako bi utvrdila je li do kobnog ranjavanja došlo nesretnim slučajem ili je u to netko bio umiješan.