PRONAŠLI BAKU (71) KOJA JE ORGANIZIRALA OTMICU SVOJE UNUKE (19) U SPLITU: ‘I opet bih to napravila, ići ću u zatvor ako treba’

“I opet bih to napravila, ali ipak ne na ovaj način. Napravila bih sve što mogu. Pa pomogla bih za tuđe dijete, kamoli neću učiniti za svoje?! Nikakvo zlo nisam nikome namjeravala napraviti, ni sad niti sam ikome učinila nažao cijeli život. Ali tako ispadne, što ću, morala sam nekako intervenirati i opet bih”, izjavila je 71-godišnja Jaka Žanko iz Obrovca Sinjskog, žena koja je prošlog vikenda organizirala otmicu vlastite unuke iz stana u Splitu te tako zaradila prijavu u policiji, piše 24sata.

Podsjetimo, u “otmicu” je bilo uključeno čak sedam ljudi, osobe koje su pomagale baki, a i nekoliko djevojaka koje su ispale kolateralne žrtve obiteljske drame.

Htjela je prestrašiti unuku

“Ništa ne znam o toj policajki niti o drugima, samo znam da sam se svojoj prijateljici požalila na situaciju u kojoj se našla moja unuka, kako je upala u loše društvo, kako sam preko treće poznanice doznala da se svašta događa u stanu, doslovno sam joj rekla: ‘Spašavaj, nešto trebamo napraviti’, rekla je dobrostojeća 71-godišnjakinja koja je radni vijek provela u Njemačkoj, dogurala je do šefice svih dizaličara u velikom poduzeću.

Njezina prijateljica nije dugo čekala već je brzo organizirala lažnu otmicu ne bi li prestrašila 19-godišnjakinju koja se u unajmljeni stan na splitskim Mejama nedavno uselila s cimericom te tom prilikom organizirala tulum.

U otmici sudjelovala i policajka

U sitnim satima subote u stan su upala dva muškarca i jedna žena s fantomkama na glavi te oteli četiri djevojke. Unuku (19), njezinu 20-godišnju cimericu, vršnjakinju koja je sudjelovala u zabavi te 32-godišnju stanodavku. Uz njih je bila i 21-godišnja djevojka koja je zapravo bila dio tima otmičara, a javila im je kad mogu upasti u stan. Među otmičarima je bila i policajka zaposlena u PU ličko-senjskoj.

Djevojke su ubacili u kombi, odvezli do kamenoloma iznad Dugopolja te ih tamo ostavili vezanih ruku. Plan je bio da po njih dođe ujak 19-godišnjakinje te ih “spasi”, a one bi trebale shvatiti u kakvom opasnom svijetu žive, prenosi 24sata. U međuvremenu su stanodavku pustili te joj objasnili cijelu priču.

‘Ići ću i u zatvor, nije nikakav problem’

Plan je ipak propao jer je zaštitar na rampi kamenoloma čuo zapomaganje djevojaka te ih je odvezao i pozvao policiju. “Svaka pohvala policajcima, sve su radili profesionalno, korektno, s razumijevanjem i za moju situaciju i za provođenje zakona. Ali ne mogu sve ni oni, treba država stati iza njih. Rekla sam im da ću ići u zatvor, da nije nikakav problem ako oni mogu reagirati i spasiti moju unuku tog lošeg društva jer neće to na dobro”, rekla je Jaka Žanko.

Kaže da je zbog cijele situacije odustala od puta u Svetu Zemlju, a ima i problema sa suprugom koji se ljuti zbog njenih metoda. No, ona tvrdi da neće odustati od unuke. “Naljutila se na mene, ali nisam mogla mirno stajati. Sad kontaktira samo s ocem, roditelji su joj u Njemačkoj”, rekla je Žanko te dodala kako bi mediji trebali pisati o pravim kriminalcima, “a ne o babi od 70 godina koja spašava svoje dijete”.

Sinj bruji o poduzetnoj baki

Slobodna Dalmacija doznala je još neke detalje o kreativnoj baki iz Sinja. O incidentu se priča po sinjskoj Pijaci i kafićima, a posebno se šuška o tome kako se radi o vrlo uspješnoj ženi koja je cijeli život uložila u obitelj te sad ne može gledati kako se stvari raspadaju.

“Bio je to očajnički potez moje tete. Nije ona nikakva poduzetnica već njemačka umirovljenica. U Njemačkoj je radni vijek provela na dizalici, a bila je tako uspješna da je dogurala do šefice svih dizaličara u velikom poduzeću. Cijeli život je crnčila od jutra do sutra, sve da bi osigurala boljitak obitelji. Sve je išlo dobro i lijepo, a onda je počelo urušavanje”, rekao je Dujo, sin njezine sestre.

Sin joj je postao ovisnik, unuka je krenula njegovim putem

Dodao je kako joj je sin postao ovisnik te da je njegovim putem krenula i 19-godišnja unuka. “Sin joj je nedavno došao u obiteljsku kuću. Čini mi se da je stigao s liječenja. Ne znam detalje jer se teta pod preteškim teretom obiteljske drame zatvorila u sebe i nema gotovo ni s kim kontakta, niti s najbližom rodbinom. Kada je unuka napustila kuću teta je postala potpuno dezorijentirana. Nije u stanju racionalno razmišljati ni razgovarati. Naravno da sam protiv svakog postupka koji podrazumijeva nezakonito lišavanje slobode bilo koje osobe, ali poznavajući stanje u kojem se teta našla nastojim je razumjeti”, kazao je Dujo za Slobodnu Dalmaciju.

Isti list piše kako je unuka u Njemačkoj, gdje je živjela s roditeljima, već kao dijete birala loše društvo. Osmi razred je završia u Sinju, malo živjela u Njemačkoj, malo kod bake na selu. Navodno je bila privlačna osobama sklonima devijantnom ponašanju jer je u pravilu imala novca.

Kako je kćer krenula putem oca, pričaju Sinjani, baka je pokušala sve da bi je vratila na dobar put pa se tako odlučila i za otmicu.