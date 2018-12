PROGOVORIO BRAT ŽENE ČIJI JE SUPRUG UBIO VLASTITU DJECU: ‘Imam dvoje djece, kad ih Lejla vidi, tu je kraj…’

Admir Sović ubio je svoje troje djece, a potom i sebe

Nakon što je Admir Sović ubio svoje troje djece, a potom i sam sebe, majka Lejla završila je na liječenju. Djeca su pokopana, a sada je za Dnevni Avaz progovorio i Lejlin brat kako bi, kako kaže, zaustavio ludilo koje se širi na društvenim mrežama i na taj način pokušao pomoći sestri.

Lejlin brat Mersudin bio je u Sarajevu kada su mu javili za ovu tragediju. “Odmah sam krenuo. Nihad je bio tu s Lejlom, u dvije-tri minute razlike došli su do kuće”, kaže Mersudin. “Imam dvoje djece. Ona (Lejla, op. a.) njih kad vidi, tu je kraj. Dolazi do gubljenja. Teško joj je, razumijem. I meni je najteže kada ih Lejla vidi…”.

Vrijeđaju ga komentari o njegovoj sestri na društvenim mrežama, stalno čuje dezinformacije i odlučio je ugasiti sve profile. “Sve su to priče rekla-kazala. Ovaj nešto izmisli, drugi doda, treći… Ode to daleko. Ljudi ne razumiju da će to doći do nas i da pored tragedije koja nas je pogodila moramo još te gadosti slušati i čitati”.

‘Bijemo svoje bitke’

Ne može naći racionalno objašnjene za ovo što se dogodilo. “Danas je najlakše napraviti profil i praviti se pametan. Zadirati u nečiji život, miješati se. I svako može komentirati kako god i šta god želi. Sada da ja nešto ganjam pravdu, da idem da tražim ko je i šta pisao, nema smisla. Samo sebi stvaram dodatni pritisak na svu bol koja je zadesila našu porodicu”, kaže.

“Bijemo svoje bitke. Ljudi, pustite nas! Jednostavno, svima nam je teško. I svakoj normalnoj osobi to nije bilo jednostavno ni čitati. I kada očekuješ saosjećanje od društva, neku podršku, ljudi te napadaju. Napadaju moju sestru. Samo ona zna koliko je sve to bolno i kako ovo sve preživjeti. Ja sada ne mogu da se zatvorim kada im trebam svima više nego ikad”, kaže Mersudin za Dnevni Avaz.

Dodaje kako je najbitnije da sada budu uz Lejlu, a komentatore sa društvenih mreža moli da ne “stavljaju sol na ranu”.