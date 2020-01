PROGOVORIO BRAT TROSTRUKOG UBOJICE: ‘Prijetili su meni i mojoj obitelji, ali nisam znao da će to učiniti. Nije spavao 13 dana, a onda…’

On je rekao da mu se to ne sviđa, pitao je šta ćemo. Ja sam rekao: “Neka, proći će vrijeme.” I on u zadnjih, koliko, 20 dana, nije bio psihički stabilan. Nije spavao, nešto ga je tištilo. I on zbilja nije zaspao ni minute 13 dana. I onda je došao 14. dan, kad je bio van sebe i počinio nešto grozno, kazao je Stanislav Zavadlav

Splićanin Stanislav Zavadlav, brat trostrukog ubojice Filipa, progovorio je za Index kako bi demantirao dezinformacije koje su se pojavile o njegovoj obitelji. Potvrdio je da su ga napali.

“Lako za to što su mene napali, nego što su izgubljena tri života. Mene su napali misleći da se osvećuju i misleći da to može išta promijeniti. A to ne može ništa promijeniti. Ja im nisam ni stiga reć. Oni mene smatraju krivim za sve jer novine pišu kako je on branio brata”, istaknuo je Stanislav.

Ustvrdio je i da je njegov brat imao problema s Marinom Bobanom i Juricom Torlakom, da su oni iznuđivali novac od njega te da je postojao sukob među njima, ali da on sam nije znao sve detalje.

‘Neki gnjev se skupljao u njemu. I on nije bio dobro…’

“Iznosili su, imam čak u SMS porukama prijetnje i za mene i za moju obitelj. I kad su spominjali mog sina, ja sam razgovarao sa svojim bratom, ali nisam znao da je on tako nešto…”, otkrio je Stanislav pa nastavio: ‘On je rekao da mu se to ne sviđa, pitao je šta ćemo. Ja sam rekao: “Neka, proći će vrijeme.” I on u zadnjih, koliko, 20 dana, nije bio psihički stabilan. Nije spavao, nešto ga je tištilo. I on zbilja nije zaspao ni minute 13 dana. I onda je došao 14. dan, kad je bio van sebe i počinio nešto grozno. Neki gnjev se skupljao u njemu. I on nije bio dobro. Ja da sam ikako mogao naslutiti, ja bih ga spriječio pošto-poto. Mislim da u tom trenutku, kad je to napravio, da je bio potpuno svjestan, ne bi to napravio. Bio je rastrojen”, rekao je Indexu.

Ožić Pažić je bio slučajna žrtva?

Stanislav tvrdi da, prema onome što zna, njegov brat nije namjeravao ubiti Ožić Paića.

“Posli mi je rekao: ‘Ajme, puca sam u Paića, ne znam je li ozlijeđen ili je mrtav.’ Onda smo posli na televiziji čuli da je umra. Njemu je neizmjerno bilo ža što je puca u Paića jer ga je zamijenio. A ova dvojica su mu, koliko sam razumio, bili meta. Da sam to znao, ja bih to spriječio pošto-poto. I meni je žao obitelji i svakoga od stradalih. I to su tri mlada života. I ne mogu opisati koliko je meni žao”, kazao je.

‘Želi prestati uzimati heroin, svom djetetu želim biti otac kakav spada’

Stanislav je kazao da mu smeta što se sve piše o njegovoj obitelji. Dodao je kako je istina da su odrasli u teškoj situaciji. Majka im je često izbivala iz kuće, javljala bi se iz Pariza, Afrike. Rekao je da ih je otac podigao i othranio, te da su bili u Domu za nezbrinutu djecu nekoliko mjeseci i po majci bi i ostali tamo. Otac ih je izvukao. Ipak, sada govori da su možda trebali ostati u Domu jer bi možda izašli bolje odgojeni.

Svjestan je što heroin čini njemu i svima oko njega te ga želi prestati uzimati. Upravo zbog te ovisnosti i nije htio na policiju nakon što je pretučen, zna da ne bi mogao raditi što i na slobodi.

“Želim prestati uzimati heroin. Završio sam Pomorsku školu. Svom djetetu želim biti otac kakav spada”, zaključio je Stanislav za Index.

