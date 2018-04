PROGOVORILA JOŠ JEDNA ŽRTVA FRATRA ZLOSTAVLJAČA: ‘Napio me, nasrnuo na mene i rekao da je to sve dio Božje ljubavi’

‘Prisile je bilo nakon što bi prvo pale psihičke barijere, kad bi vidio da je teren djelomično pripremljen, onda bi krenuo na to. Recimo, uhvatio bi mi glavu i tjerao da ga oralno zadovoljavam ili bi me sleđa uhvatio i držao dok ne obavi penetraciju’.

Dok policija istražuje najmanje tri slučaja povezana s mogućim pedofilskim skandalom u samostanu sv. Frane u Splitu, o zlostavljanju je progovorila još jedna fratrova žrtva. Riječ je o 38-godišnjem Splićaninu, bivšem službeniku u jednom ministarstvu koji tvrdi da za njegov slučaj ne znaju ni policija ni crkvene vlasti.

Progovorio je, kaže, jer su mu neki njegovi prijatelji rekli kako djecu šalju kod 78-godišnjeg fratra na vjeronauk i jer želi da se ono što se dogodilo njemu ne dogodi nikome više. Iznoseći svoju priču kazao je kako nema veze s drugim žrtvama o kojima se dosad pisalo.

S fratrom se susreo kada je njegov orkestar došao svirati u crkvu. Tada je imao 13 godina. Nakon prvog koncerta fratar ga je pitao je li zainteresiran za sviranje u crkvenom bendu od troje-četvero ljudi. On je je pristao pa su se našli još jednom.



ISPOVIJEST NOVE ŽRTVE KOJA JE PRIJAVILA FRATRA: ‘Imao sam 15 godina. Nasrnuo je na mene u sakristiji, detalji su pregadljivi’

Prvo koristio alkohol

“Taj drugi put sam došao opet kod njega u sobu. Polako je pridobivao moje povjerenje, a onda mi je dao da pijem nekakav viski ili konjak, što je bio moj prvi susret s alkoholom. Tu sam izgubio i dio svijesti i samokontrole i ne sjećam se koliko sam alkohola popio. Sjećam se njegova fizičkog nasrtanja na mene i uvjeravanja da je to sve Bogu drago i da je to sve dio Božje ljubavi. Krenuo je rukama prema mojim genitalijama, počeo mi je maziti bedra i krenuo me ljubiti po licu, vratu i gurati me na krevet, a sve je to bilo popraćeno verbalnim opravdanjima za to što radi. Kad sam izišao iz te sobe, nisam, koliko se sjećam, osjećao ništa osim općenitog osjećaja srama i da se nešto loše dogodilo, ali kao dijete nisam imao pojma kako, na koji način i kome uopće predstaviti što se dogodilo i kako to nekome reći, pogotovo tih godina, kad je Crkva tek dobila na snazi i popularnosti”, opisao je događaj za Slobodnu Dalmaciju 38-godišnjak.

Dodaje kako je prvi put o svemu progovorio na psihijatrijskom vještačenju 2008. Do tada je šutio. Kaže kako su mu se u vrijeme tragičnog događaja roditelji rastali pa se fratar “postavljao kao otac”.

FRATAR IZ SPLITA SUSPENDIRAN ZBOG PEDOFILIJE: ‘Nisam ja nikoga zlostavljao, imam 78 godina…’

“Bio je izuzetno velikodušan, unaprijed je kupio moju šutnju time što je tada mojoj obitelji dijelio izdašnu humanitarnu pomoć. Davao je i novac, razne poklone, odjeću, sve što je trebalo jednoj obitelji početkom rata, kad smo svi ostali bez svega. Dobio bih sve što bih zaželio, recimo električnu gitaru. Kupnju te gitare on je pravdao time što sam mjesec i pol dana s njim lovio ribe kod Šibenika, gdje mu je bila sestrina vikendica i gdje je imao brod. Stvarno smo tada išli na jastoge i oboritu ribu koju smo prodavali restoranima. Imao sam osjećaj da sam tu gitaru zaradio i tako je on to i predstavio mojoj majci. I svi drugi pokloni imali su takva slična opravdanja”, opisuje žrtva fratra dodajući kako je njegova obitelj bila pobožna, a da je on na taj način imao osjećaj da im pomaže u teškim situacijama pa je šutio.

Zlostavljanja i na brodu

Splićanin tvrdi da je fratrovo zlostavljanje trajalo godinama. “Nastavilo se u kontinuitetu sve dok nisam otišao na fakultet, dakle cijelu srednju školu. Više je preraslo gotovo u odnos nego u samo fizičko zlostavljanje jer njemu je više odgovaralo da ima nekoga stalno uz sebe nego da non-stop mijenja dječake, to mu je bilo prerizično. Znam da nisam tad bio jedini, govorio mi je on da je prije mene bilo nekoliko njih, a vjerujem i nakon mog odlaska da je netko preuzeo moju poziciju”, kaže Splićanin dodajući kako je fratru odlazio i dalje jer nije znao kako bi objasnio roditeljima zašto je prekinuo. Roditelji su o svemu saznali tek iz dokumenata iz vještačenja.

U međuvremenu zlostavljanja su se, kaže, odvijala svaki tjedan. “To je bilo uglavnom u njegovoj sobi. U početku je najčešće uvertira bila alkohol, a kasnije i ne baš. Nije isključivo bilo samo u sobi, nego je poslije kupio i jahtu pa nas je zvao da tamo s njim provodimo vrijeme. Nisam bio jedini s njim na brodu, on je i drugu djecu vodio na izlete. I da, zlostavljao me i na brodu kad bismo bili sami… Prisile je bilo nakon što bi prvo pale psihičke barijere, kad bi vidio da je teren djelomično pripremljen, onda bi krenuo na to. Recimo, uhvatio bi mi glavu i tjerao da ga oralno zadovoljavam ili bi me sleđa uhvatio i držao dok ne obavi penetraciju”, opisuje žrtva ističući kako se odupirala, no bezuspješno.

Danas je, dodaje, spreman sve ispričati i policiji i sudu, pa čak i Crkvi.

Ne krivi za sve u životu koji je, kako kaže, otišao nizbrdo fratra, no život se nastvio krivom putanjom. Sve je potiskivao raznim supstancama, drogom, ostao bez posla, završio u zatvoru… Sada je, kaže, izašao iz tog pakla, radi i živi.