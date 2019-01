PROGOVORILA BEZ DOZVOLE, PA JOJ POLUGOM SLOMIO KOLJENO: ‘U mom selu ženi se za to može odrezati glava’

Mladić, podrijetlom iz BiH, djevojci u Puli polomio je koljeno nakon što je progovorila bez njegove dozvole. Državno odvjetništvo za njega, zbog toga traži osam mjeseci zatvora

Mladić sa šireg pulskog područja, inače 23-godišnjak podrijetlom iz Čapljine u Bosni i Hercegovini zaradio je optužnicu za kazneno djelo nanošenja teških tjelesnih ozljeda jednoj djevojci u svibnju prošle godine. Općinsko državno odvjetništvo u Puli, koje čeka na pravomoćnost optužnice, za 23-godišnjaka traži osam mjeseci zatvora.

Tereti ga se da je lani na svoj rođendan u jednom mjestu u blizini Pule nogama napravio “polugu” na desnoj nozi djevojke koja mu je bila okrenuta leđima te je uslijed rotacije koljena ona zadobila više ozljeda koje u svom zbiru predstavljaju tešku tjelesnu ozljedu, piše Novi list.

Optuženi je, pak, tvrdio da je djevojka sama pala pred njim te ga počela šamarati nakon čega ju je on odgurnuo te je pala na pod.

Iskaz djevojke

Djevojka je u istrazi navela da je optuženi tog dana dobio otkaz i da je na proslavi rođendana glasno prepričavao događaje s posla na što ga je ona upozorila da se malo stiša. Na to joj je 23-godišnjak kazao kako ona mora podići ruku kada želi govoriti jer joj on kao muškarac mora dozvoliti da govori. Na to mu je oštećena odgovorila da ona ne zna kako je kod njega, ali da “ovdje žene ne dižu ruku i da su ovdje žene i muškarci jednaki.” Tada je, prema njezinom iskazu, okrivljeni kazao da se u njegovom selu ženi za to može odrezati glava.

Kada je djevojka ustala da ode, mladić je otrčao, a nakon što se ona željela pomiriti s njim, okrivljeni ju je više puta pokušavao pogoditi kamenom kojeg je našao na plaži.