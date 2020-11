PRODAVAČ PIZZE NA POSLU ZARADIO OZLJEDU OKA: Dvojica su htjela pobjeći bez plaćanja računa, na kraju je on platio najveću cijenu

Zaposlenik pizzerije pokušao je spriječiti dvojicu mladića koji su naručili pizzu i pokušali pobjeći bez plaćanja računa, ali je zaradio ozljedu oka

Popodnevna smjena za djelatnika jedne splitske pizzerije pošla je po zlu u utorak oko 21:10 kada su ga dvojica mladića pretukla. Splitska policija potvrdila je Dalmatinskom portalu kako je muškarac završio u bolnici s ozljedom oka.

A do obračuna je došlo kada su dvojica mladića naručila pizzu i pokušala pobjeći, a da ne plate račun. Ozlijeđeni djelatnik ih je pokušao spriječiti u tome, no on je na kraju platio najvišu cijenu. Policija traga za nasilnicima.