PROCURIO ISKAZ SPLIĆANKE KOJU JE PREBIO BOKSAČ JER SE SUPROTSTAVILA ŠLATANJU: ‘Primijetila sam njegov luđački pogled’

Djevojka je rekla kako ju je menadžer kluba pokušao uvjeriti kako se ne radi o zaposleniku kluba

Nakon što je Toni Višić završio u istražnom zatvoru zbog teških ozljeda koje je nanio 20-godišnjakinji ispred splitskog kluba Central, u javnost izlazi sve više detalja napada koji se dogodio u ponedjeljak rano ujutro. Slobodna Dalmacija je u posjedu iskaza kojeg je ozlijeđena djevojka dala policiji sljedećeg dana.

U njemu opisuje kako je sa 17-godišnjom rođakinjom u noćnom izlasku došla i do Centrala u kojem su ostale do zatvaranja. Objasnila je da je u vrećici donijela drugu obuću, koju je prilikom ulaska u klub ostavila u prostoriji gdje se prodaju ulaznice. Na izlasku je došla do te prostorije, no ondje nije bilo nikoga, pa se vratila zamoliti konobare mogu li joj otvoriti vrata da uzme cipele. U tom joj je trenutku Višić uhvatio za stražnjicu.

Pitala ga je zašto je to napravio

“Zbunila sam se i osjećala posramljeno. Okrenula sam se i bez riječi izašla do prostorije gdje mi je bila obuća. Tu sam tad zatekla nekog od osoblja koji mi je otvorio vrata i dao vrećicu. Tada sam vidjela muškarca koji me je prije toga uhvatio za stražnjicu, išao je prema meni i pitala sam ga zašto je to napravio, pa sam ga rukom udarila po glavi. Tada sam primijetila njegov luđački pogled, uhvatio mi je ruku i onda me udario šakom u glavu. Osjetila sam jaku bol, pala sam na tlo i mislim da sam izgubila svijest”, rekla je djevojka policiji.

Menadžer kluba najviše je brinuo o reputaciji

Nastavlja kako se uzrujala kad je vidjela krv oko sebe, a sjeća se i da su došli policija i Hitna pomoć. Rekla je kako ju je boljelo, a u tom trenutku se pojavila i osoba koja se predstavila kao menadžer kluba, pokušavši je uvjeriti kako čovjek koji ju je udario ne radi u klubu. Pokazivao joj je fotografije zaposlenika, ali je nije mogao uvjeriti, jer mu je rekla kako je Višić bio odjeven jednako kao konobari i zaštitari u noćnom klubu.

Rođakinja vidjela krvavog muškarca

Iskaz je dala i rođakinja koja je u tom trenutku ispred kluba čekala nesretnu djevojku.

“Nakon nekog vremena, vidjela sam na ulaznim vratima muškarca jako nervoznog kojemu je iz nosa tekla krv, ulazio je i izlazio van i govorio nešto kao “Šta ona misli, tko sam ja…?” To mi je bilo sumnjivo pa sam ušla natrag kroz glavni ulaz kluba u ‘predulaz’ i vidjela sam rodicu kako leži na podu cijela krvava. Taj nervozni muškarac je došao do nje i udario je nogom u glavu, a onda se spustio prema njoj i udario je šakom u glavu. Zatim je pobjegao. Ubrzo je došlo nekoliko ljudi i pomogli su joj da se digne, a onda su stigli policija i Hitna pomoć”, rekla je rođakinja.

Obje su napadača opisale kao sportski građenog muškarca jačih ramena, kratko ošišane kose, tamnije brade i visine oko 185 centimetara koji je bio odjeven u crnu majicu kratkih rukava i crne duge hlače.

