PROCURILE SNIMKE IZ REMETINCA: Pritvorenik snimao sve – od šetnje zatvorenika do toga što su jeli ručak

U ćeliji su mu pronađena tri mobitela

Tijekom pretresa u zatvoru Remetinec, pravosudni policajci su u ćeliji pronašli dva mobitela uobičajene veličine i jedan mikro mobitel. Kako neslužbeno doznaje 24sata, mobitelima se snimao zatvor, a zatvorenici su snimke obljavljivali i na društvenim mrežama. Na snimkama se vidi kako pritvorenici šetaju zatvorskim dvorištem, kako izgledaju hodnici i sobe u zatvoru te što imaju za ručak. Nakon što ispitaju mobitele vidjet će jesu li, možda, korišteni i za neke razgovore i s kim.

Ovo nije prvi put da su čuvari uhvatili zatvorenike s mobitelima. U rujnu je tijekom dvodnevnog pretresa pronađeno više mobitela, a jedan je pronađen i kod HDZ-ovca Damira Škare, pritvorenog zbog optužbi za silovanje.

I Komšiću tata pokušao dostaviti mobitel

Prošli mjesec kod dilera Tomislava Sablje pronađena su dva mobitela. Tijekom pretrage njegove sobe čuvarima je čudno izgledala kutija keksa. Iako je bila originalno zapakirana, detaljnije su je provjerili i u njoj otkrili telefone koje nikako nije smio imati.

Lani u studenome je pak Ivo Komšić pokušao sinu Davidu u zatvor do dostaviti mini mobitel. Sve je pozorno osmislio jer je iz prve ruke znao kako se odvija procedura tijekom posjeta pritvorenicima, obizrom na to da je Ivo Komšić prošlo proljeće iza zatvorskih rešetaka proveo je tri tjedna. No policajci su osujetili primopredaju.