PROCURILA SNIMKA: Maturant otkrio što se zapravo dogodilo prije nego što je učenik nokautirao profesora

‘Profesor se previše opustio, a tome na maturalnoj nije bilo mjesta’

Profesora Obrtničke škole u Koprivnici sinoć je prebio učenik na maturalnoj večeri u Hotelu Podravina. Zbog težine ozljeda zatražio je pomoć u Općoj bolnici. Kako smo već pisali, učenika je navodno isprovociralo profesorovo degutantno ponašanje.

Otišao veseo, vratio se pretučen

Isti je zadobio prijelom nosne kosti i blagi potres mozga. ‘Moj sin veselo je otišao na proslavu mature i od tada ga vidio nisam. Snaha mi je rekla da je završio na policiji zbog okršaja na maturalnoj i da mora dati izjavu. Što ga je snašlo? Ne znam. Znam samo da je bio na maturalnom slavlju i onda mi sad vi velite da se i potukao s đakom. To mi je prvi glas, baš kao i da je ozlijeđen. Dvojim da bi on nasrnuo prvi na učenika. Nije takav tip čovjeka. Pa on i previše voli svoj posao i đake’, rekao je za Jutarnji otac pretučenog profesora.

Maturanti tvrde da je pretjerao

Neki su učenici ispričali što je prethodilo tučnjavi. Dio njih tvrdi da se profesor samo zabavljao te da mu je netko drugi skinuo majicu, dok je više onih koji kažu kako ju je sam skinuo.

‘Profesor se previše opustio, a tome na maturalnoj nije bilo mjesta. Kad je vidio da ga nekolicina maturanata snima prišao je učeniku kojeg je odgurnuo i zaprijetio mu da prestane snimati. Učenik je bio isprovociran onim što je izašlo iz profesorovih usta pa ga je udario šakom, a potom je i vani izbila makljaža, a profesor koji je neko vrijeme ležao na podu, dolazak Hitne je dočekao krvav sjedeći na klupici. Učenik je miran i ne da se isprovocirati, a nakon svega vratio se do profesora i ispričao mu se, no on zbog alkohola nije ništa čuo, a kamoli razumio’, rekao je jedan od maturanata.

