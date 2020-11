PROBLEMATIČNI MLADIĆ (20) SILOVAO SUMJEŠTANKU (85): DORH ga je pustio da se brani sa slobode, njihovo objašnjenje je čudno

Iako je 20-godišnjak policajcima, ali ne i sucu istrage priznao da je silovao 85-godišnju sumještanku, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pustilo ga je da se brani sa slobode

Mještane orahovičkog kraja zgrozio je strašan slučaj silovanja 85-godišnjakinje, koji se dogodio u noći s ponedjeljka 26. listopada. Nesretnu su ženu idućeg dana pronašli ljudi koji je inače redovito obilaze, pošto živi sama u kući te pozvali sve hitne službe. Nju je napao zbog prekršaja policiji poznati 20-godišnjak, koji je ubrzo uhićen.

Policija sve dosad nije iznosila detalje ovog zločina, zbog osjetljivosti cijelog slučaja. No, portal ICV doznaje kako su svi materijalni dokazi poslani u Centar za forenzička istraživanja “Ivan Vučetić” u Zagrebu, a da je napadač problematičan mladić iz istog sela, kojeg su roditelji napustili. On se nakon grozomornog čina povukao u kuću, što je policiji bilo neuobičajeno ponašanje, s obzirom na to da je često izlazio. Policajcima je već bio poznat zbog nekoliko pokušaja provale u domove za starije osobe.

Iako je policajcima priznao što je učinio, na ispitivanju se branio šutnjom, iako mu je dodijeljen odvjetnik po službenoj dužnosti. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru donijelo je rješenje o provođenju istrage, no “mladić je pušten da se brani sa slobode jer nije bilo zakonske osnove da se sucu istrage predloži određivanje istražnog zatvora”.