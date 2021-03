PRIZORI UŽASA NA AUTOCESTI KOD NOVSKE: ‘Kidalo mi se srce, djeca su plakala i čuli su se vapaji na engleskom…’

‘Kidalo mi se srce kad sam, prolazeći pokraj jedne bale vidio ispod nje nogu koja se ne miče, i pritom čuo na engleskom jeziku vapaj mladića: ‘Help, please, help us. Please. I’m down here’. Bio je to jedan od unesrećenih koji su izvučeni živi iz kamiona’, kazao je jedan od sudionika spašavanja unesrećenih

Noćas oko 3 sata na autocesti A3 između Okučana i Novske u smjeru Zagreba dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su u prevrnutom kamionu srpskih registracijskih oznaka smrtno stradale četiri osobe dok ih je sedamnaestero spašeno iz teretnog vozila. Jedanaestero njih zbrinuto je u obližnjim bolnicama. Riječ je o stranim državljanima, najvjerojatnije migrantima iz Sirije.

Kako piše Jutarnji list, pozivajući se na izjave svjedoka, pedesetak osoba – djelatnike Hitne pomoći, policajaca i pripadnika Javne vatrogasne postrojbe iz Novske – izvlačilo je unesrećene ispod bala papira za tetrapak, od kojih je svaka bila teška barem tonu i pod čijim teretom je smrtno stradalo četvero ljudi.

Nesreća se dogodila pod još nerazjašnjenim uvjetima, koji će biti jasniji nakon što djelatnici Policijske uprave brodsko-posavske dovrše očevid. Navodno je 42-godišnji državljanin Srbije, upravljajući teretnim vozilom s poluprikolicom, skrenuo s kolničke trake i probio ogradu nakon čega se kamion prevrnuo na suprotnu kolničku traku. Prilikom prevrtanja iz teretnog su vozila osim bala papira, počeli ispadati i migranti.

“Ne očekujete takve scene iako smo svakakve užase vidjeli. Pokušavate uključiti razum, isključiti emocije i najbrže pomoći u izvlačenju unesrećenih. Kidalo mi se srce kad sam, prolazeći pokraj jedne bale vidio ispod nje nogu koja se ne miče, i pritom čuo na engleskom jeziku vapaj mladića: ‘Help, please, help us. Please. I’m down here’. Bio je to jedan od šestorice unesrećenih koji su izvučeni živi iz kamiona. Dječica osnovnoškolske dobi su bila užasnuta i neutješno su plakala”, kazala je za Jutarnji list jedna osoba koja je sudjelovala u spašavanju stradalih.

U prevrtanju tegljača otvorila se gornja stranica vozila koju je nakrcani teret probio pa su kroz taj otvor poispadali nesretni ljudi. Ozlijeđeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni u bolnice u Pakracu, Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški. U bolnici u Novoj Gradiški liječnici, kako se doznaje, nastoje spasiti život još jednog teško ozlijeđenoga. Ukupno ih je petero teško ozlijeđeno, dok ih je šestero zadobilo lakše ozljede.

U tijeku je policijski očevid, a Jutarnji list piše kako će se utvrditi i kaznena odgovornost vozača koji je svjesno ili ne, osim zaduženog tereta prevozio ilegalce. Moguće je da su se strani državljani ukrcali u njegovo vozilo nakon što je prešao srpsko-hrvatsku granicu. Također, treba utvrditi je li slijetanju s kolnika “kumovao” umor, san, neprilagođena brzina ili nešto drugo.