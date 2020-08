‘PRIZOR JE BIO JEZIV’: Potresna svjedočanstva s mjesta nesreće na Magistrali: ‘Ni najstariji ovako nešto ne pamte…’

‘Iz drugog auta dopirala je tišina i to je prizor koji te skameni. Očekuješ da ćeš čuti nekakav zvuk, vapaj…’

Na Jadranskoj magistrali kod Novog Vinodolskog u frontalnom sudaru na mjestu je poginulo troje ljudi. Troje ljudi iz drugog automobila prevezeno je u bolnicu.

Kako je priopćila PU primorsko-goranska,.nesreća se dogodila oko 8 sati kada je 68-godišnji vozač osobnog vozila marke Opel, riječkih registarskih oznaka, krećući se u smjeru Senja prešao na suprotnu stranu kolnika gdje je pritom udario izravno u osobno vozilo marke VW Polo, talijanskih nacionalnih oznaka što se kretalo iz suprotnog smjera. Vozač i dvoje putnika iz Opela poginuli su na mjestu.

„Kad smo došli tamo, prizor je bio jeziv. Djelatnici Hitne pomoći već su zbrinuli jednu žensku osobu, drugi muškarac je stajao kraj auta, a treću žensku osobu smo mi izvlačili iz vozila talijanskih oznaka kako bi ju predali liječnicima. Svi su bili pri svijesti. No iz drugog auta dopirala je tišina, opisao je za Jutarnji Boris, vatrogasac DVD San Marino, koji s kolegama Antoniom, Denisom, Dariom i zapovjednik Valentinom Topolovcem stigao na intervenciju.

‘To te skameni, očekuješ da ćeš čuti nešto’

„Bio je to prizor koji te skameni. Očekuješ da ćeš čuti nekakav zvuk, vapaj. Daješ do znanja ljudima u autu da nisu sami, da je pomoć stigla. Pokušavaš ostati hladne glave kao i uvijek. Ne unositi emocije u posao koji je pred tobom. Ljudima u autu nažalost nije bilo spasa. Vozač i suvozačica su bili vezani. Otvorili su se zračni jastuci. U svojih 20 godina vatrogasne karijere ovo je jedna od težih tragedija gdje sam intervenirao“, opisuje.

I tajnik DVD-a San Marino Velibor Topolovec kaže da je to najtragičnija nesreća na području Grada Novog Vinodolskog nakon već sad skoro i zaboravljene nesreće iz 1961. godine. „Ni najstariji vatrogasci ne pamte ovakvu nesreću. Dečki su žurili do mjesta intervencije vozeći na granici sigurnosti i kroz veliku gužvu. Dolaskom na mjesto događaja, vrlo brzo se ustanovilo da u jednom vozilu niti jedna od tri osobe ne daje znakove života. I tad osjetiš nemoć“,. kaže.

Nakon očevida, morali izvlačiti i tijela

Ekipe su se orijentirale na pružanje pomoći osobama koje su bile zarobljene i teško ozlijeđene u drugom vozilu. Topolovec kaže da će te minute zauvijek ostati u glavama mladih vatrogasaca koji su bili na terenu. S jedne strane profesionalno su odradili posao i usredotočili se na one kojima su mogli pomoći, ali s druge strane nemoć i tuga jer za poginule nisu moglui ništa učiniti. „I to je najteži i najsloženiji dio posla svakog vatrogasca obzirom da su nakon policijskog očevida morali osloboditi iz smrskanog auta i preminule. Zapravo, to je ono što boli na drugačiji način“, opisuje.