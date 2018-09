SOLINJANIN PRIZNAO ZLOČIN PA MU SMANJILI KAZNU: Majka stradalog mladića nije ga mogla ni gledati: ‘Proklet bio, izlazi, crkni!’

Nikola Krmek umro je od posljedica pada nakon što mu je Joško Božić Kudrić nanio teške ozljede; Kudrić je na prvom suđenju sve negirao, a na ponovljenom je sved priznao i dobio manju kaznu

Joško Božić Kudrić iz Solina danas je na splitskom Županijskom sudu osuđen na pet godina zatvora zbog nanošenja teške tjelesne ozljede tada 20-godišnjem Nikoli Krmeku, koji je umro u splitskoj bolnici dva tjedna poslije.

Radi se o ponovljenom suđenju nakon što ga je prvi put sudac Slavko Lozina osudio na osam godina zatvora. “Ovo suđenje me podsjeća na “Tesnu kožu” i Pantića… Ako je možete čim prije poslati, ima rečenica zbog koje će pasti presuda ko kruška”, rekao je tada osuđenik sucu.

Bio je u pravu

Njegove su se riječi obistinile pa je Vrhovni sud Lozininu presudu ukinuo i vratio predmet na ponovno suđenje. U dokazivanju nevinosti Kudrić optužio svakoga koga je mogao za zavjeru usmjerenu protiv njega.

Kudrić je na prvom suđenju negirao sve, a u ponovljenom je priznao sve onako kako ga državno odvjetništvo i tereti, odnosno, da je 18. studenoga 2015. godine u blizini TTTS-a u svom vozilu nakon što su pušili heroin, pristajući da ga teško tjelesno ozlijedi, šakom udario u glavu Krmeka, nakon čega je on izgubio svijest i pao na pod, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon što je došao k svijesti, Kudrić je Krmeka još najmanje dva puta udario u lice nakon čega je ovaj opet izgubio svijest i pao udarivši glavom u betonsku podlogu. Pritom je zadobio teške ozljede zbog kojih je završio u komi da bi potom dobio upalu pluća i preminuo 1. prosinca iste godine.

Krmekova majka očajna

Prije izricanja presude Kudrić je rekao da nije imao namjeru usmrtiti prijatelja te da je učinio sve kako bi ga spasio.

“Sve sam priznao, žao mi je i majke i obitelji moga pokojnog prijatelja. Ne želim cijeli život okretati leđa kad vidim njegovu majku. Ovo se nikako nije smjelo dogoditi, nisam to želio i žalit ću do kraja života. Kad je pao na pod, bio sam u panici, on mi nije bio svatko, a i da je bio bilo tko drugi, ja bih mu pomogao. Pokušao sam ga osvijestiti kako god sam znao, polivao sam ga vodom i držao mu glavu, a onda sam jurio prema Hitnoj pomoći toliko da sam čak dobio i kaznu za prekoračenje brzine” rekao je Kudrić dodavši da je spreman nadoknaditi štetu u bilo kojem iznosu kojeg obitelj stradalog zatraži.

Kudrić se po izricanju presude pokušao obratiti majci Nikole Krmeka no to nije dobro prošlo. “Proklet bio, izlazi… crkni!”, vikala je na njega.