PRIPADA LI LEŠ NESTALOJ JASMINI? Pričalo se da je zazidana, susjedi u šoku: ‘Naša djeca su se znala igrati u toj kući. Prestrašno!’

Strava se uvukla u mjesto Palovac u Međimurju kada je u zamrzivaču koji se nalazio u obiteljskoj kući pronađen leš. Mještani nagađaju da bi tijelo moglo pripadati nestaloj Jasmini Dominić. Nesretna djevojka je imala samo 23 godine kada je nestala te je u to vrijeme studirala u Zagrebu.

Glasnogovornik Policijske uprave međimurske Nenad Risek potvrdio je da je oko 12 sati iz Zavoda za hitnu medicinu strigla dojava da je u Palovcu u obiteljskoj kući, u kojoj je živjela Jasmina Dominić, pronađen leš nepoznate osobe. Ako se stvarno pokaže da je leš zapravo onaj nestale Jasmine, pitanje je kako to da više od 18 godina nitko nije pronašao leš s obzirom na to da u toj kući živi njezina sestra s obitelji, a do prije nekoliko godina tamo je stanovao i njezin otac Martin koji je preminuo. Majka radi u Njemačkoj.

HOROR U PALOVCU: Pronađeno tijelo u zamrzivaču, radi li se o djevojci koja je nestala 2000.?!

Još 2011. njezin otac rekao je za Večernji list kako je zadnji put kćer čuo 2000. godine kada je rekla da ide na brod, ali i do Pariza, ali da se od tada s njom nije čuo.

Susjedi otkrili jezive detalje

U obiteljskoj kući u kojoj je pronađen leš živi žrtvina sestra čija se kći nedavno udala. Navodno je baš suprug Jasminine nećakinje pronašao leš u zamrzivaču koji je bio zatrpan raznim predmetima i nije se koristio, no bio je priključen na struju. Neki kažu kako su dolazili visoki računi za stuju pa su pretraživali sve spojene uređaje, dok drugi tvrde da je HEP isključio struju pa da se širio neugodan miris. Susjedi tvrde kako je tijelo bilo umotano u prozirnu foliju.

STRAVA U MEĐIMURJU: Susjedi otkrili: ‘Grozimo se, oni su sve vrijeme živjeli u toj kući i prolazili kraj zamrzivača s tijelom’

“U šoku smo svi, ne možemo vjerovati da bi tijelo tako dugo bilo u kući, a da ga nitko nije pronašao. Naša djeca su se znala igrati u toj kući! Prestrašno!”, rekla je jedna mještanka.

Druga kaže kako se po seli pričalo da je možda ubijena, a jedna od glasina je bila i da je zazidana negdje u kući.

“Govorilo se i da se javila obitelji iz Francuske, pa negdje s Jadrana… Kad smo vidjeli policiju i trake oko kuće, prvo što nam je palo je na pamet je da je pronađena Jasmina. Šuškalo se godinama da se joj se sigurno nešto dogodilo, da nije samo tako nestala”, rekla je za Večernji list jedna od stanovnica Palovca.

Dvije osobe su odvedene u PU međimursku na obavijesni razgovor, a svi se pitaju tko je kriv za ovaj monstruozan zločin?