PRIJATELJI SVJEDOČILI O NJEGOVU PONAŠANJU ZVADLAVA PRIJE KRVAVOG POHODA; Odvjetnik: ‘On je možda granični slučaj šizofrenije’

Nakon saslušanja prijatelja Filipa Zavadlava, njegov odvjetnik Branko Šerić poručio je kako bi vještaci trebali analizirati njihove iskaze i uz psihijatrijski nalaz odlučiti hoće li on biti proglašen smanjeno ubrojivim ili neubrojivim

Danas je nastavljeno suđenje Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva kojeg je počinio u Splitu 11. siječnja. Nakon što su ranije članovi njegove obitelji odlučili iskoristiti blagodat i tako odbili svjedočiti, na red su došli iskazi četvorice njegovih prijatelja. Oni su na sudu rekli kako je Filip živio u disfunkcionalnoj obitelji i kako se zbog toga žalio. Govorio im je o teškoj obiteljskoj situaciji i bratovim problemima s drogom. Ispričao im je i o prijetnjama koje je dobivao, kao i o napadu, a znali su i da ima kalašnjikov.

“Prijateljima je govorio i da je imao problema s nekim momcima, ali i da su ga napali nožem. Kalašnjikov je posjedovao najmanje dva mjeseca prije ubojstava, kada ga je jednom prijatelju pokazao, a drugog je zvao da idu pucati”, posvjedočili su njegovi prijatelji na sudu, dok je jedan od njih, Mario Bašić, ispričalo što se događalo noć prije pokolja: “Dana 11. siječnja u tri sata ujutro on je meni poslao poruku da moli za pomoć.”

Odluka o ubrojivosti

Zavadlavov odvjetnik Branko Šerić tvrdi kako je suđenje protelo prema njegovim očekivanjima te dodaje kako postoji mogućnost da ga se na kraju proglasi neubrojivim.

“Njegovi prijatelji govorili su o stanju njegovog duševnog zdravlja toga kobnog dana. Govorili su da se kod njega dogodio raspad sustava, da je njegov misaoni tok bio zbrkan, govorili su o tome da se radilo o jednoj šizofrenoj akutnoj situaciji u kojoj se našao. Iskazi svjedoka su važni dokaz pred sudom i vještaci moraju izanalizirati i donijeti zaključke i vidjeti hoće li ostati pri stavu o smanjenoj ubrojivosti ili neubrojivosti. Da, postoji mogućnost da je on granični slučaj šizofrenije, iako ja nisam stručna osoba, ali cjelokupno njegovo ponašanje na to ukazuje, a imamo i nalaz psihijatrice koja prva vidjela i izanalizirala njega i ocijenila da nije sposoban iznijeti obranu. Mislim da ima razloga vjerovati u to da nije bio potpuno ubrojiv”, komentirao je za RTL tijek današnje sudske rasprave odvjetnik.

Suđenje se nastavlja sutra saslušanjem četvero svjedoka, među njima časne sestre, stanodavke i socijalnog radnika koji je nagovorio Filipa na predaju.