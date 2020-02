PRIČA JE UŽASNA OD SAMOG POČETKA: Prije nego što je ubio nevjenčanu suprugu, seksualno je zlostavljao svoju maloljetnu kćer?

Neslužbene informacije govore da je do svađe u romskom naselju u Piškorovcu došlo zbog navodnog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje kćeri. Violeta nevjenčanog supruga nije prijavila policiji, već Romskom sudu časti

Desetero djece u ponedjeljak rano ujutro ostalo je bez majke kada je 37-godišnju Violetu Balog njezin suprug izbo nožem. To nije prvi put da je prema njoj bio nasilan. Zbog toga je prije nekoliko godina intervenirala policija, već im je bio poznat zbog tučnjava, krađa i nasilja, a supruga ga je optužila i da je seksualno zlostavljao njihovu kćer, donosi RTL Direkt.

To su znali i drugi u romskom naselju jer mu je prije nekoliko tjedana održano javno suđenje, takozvani romski sud. Sve se dogodilo u zloglasnom Piškorovcu, najproblematičnijem od 12 međimurskih romskih naselja. Novinari ovamo ne dolaze rado sami, djeca nose oružje, a sam načelnik Općine kaže da su ovdje droga, alkohol i nasilje – na svakom koraku.

Prošle godine su svi brujali o tome da u Međimurje stižu novi policajci i da nešto treba promijeniti. Očito se nije promijenilo ništa.

Violete Balog, 37-godišnje majke desetero djece, više nema. Preksinoć ju je nevjenčani suprug izbo nožem, a jučer je preminula u čakovečkoj bolnici. Najmlađe dijete ima dvije godine. U obitelji Balog Irma je najstarija.

“Jako me je šokiralo, ja ne vjerujem da je to stvarno. Sinoć nisam bila kad se to dogodilo jer živim u Trnovcu pa su me braća i sestra zvali da kažu da je to učinio mojoj majci”, rekla je Irma Balog, Violetina kći.

Prijavila ga Romskom sudu časti

A cijela priča užasna je od samog početka. Neslužbene informacije govore da je do svađe došlo zbog navodnog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje kćeri. Violeta nevjenčanog supruga nije prijavila policiji, već Romskom sudu časti.

“Tu se okupe starješine i pokušaju vidjeti tko je kriv. Pokušaju saslušati obje strane. Romski sud je jedno, institucije su drugo”, kazala je Ramiza Memedi, predsjednica Udruge žena Romkinja u Hrvatskoj.

U Centru za socijalnu skrb kažu da oni nisu imali nikakvih loših saznanja o toj obitelji.

“Majka je bila jako brižna i jako se dobro brinula o djeci. Brinula sa o njima, sve je bilo čisto, išli su u školu. Tako da smo iznenađeni ovim događajem. Procjenu što se događalo između supružnika ja ne znam, očito jest nešto kad se ovo dogodilo. Ali mi nikakvih dojava nismo imali”, izjavila je Alenka Bilić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec.

Zanimljivo je da oni nisu imali dojava, ali policija ih je imala jer je muškarac koji je ubio suprugu bio prijavljivan zbog krađa i obiteljskog nasilja.

“Osumnjičeni je u Policijskoj upravi međimurskoj i večeras će biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske”, poručila je Danijela Turk, policijska službenica za Odnose s javnošću PU međimurske.

“Zakazale su sve institucije”, kaže predsjednica Udruge žena Romkinja u Hrvatskoj.

Što se to događa u Međimurju?

“Zašto nisu reagirali zbog obiteljskog nasilja? Romska zajednica je tamo prepuštena sama sebi uz ono: neka se pobiju međusobno. Nije to rješenje. Svaki ljudski život je vrijedan bez obzira je li Rom, Hrvat, Albanac ili Srbin”, izjavila je Memedi.

Zločin se dogodio u naselju Piškorovec koje je na lošem glasu zbog učestalog nasilja. Tamo živi oko tisuću ljudi sličnih životnih priča koje prati neimaština, neobrazovanost i nezaposlenost, ali i brojni problemi sa zakonom.

“Problemi su oko obiteljskog nasilja, oko sitnih krađa, oko nenamjenskog trošenja socijalne pomoći gdje lokalna samouprava nema nadležnosti”, rekao je Valentino Škvorc, načelnik Općine Mala Subotica.

Osamdeset posto kaznenih djela u Međimurskoj županiji počine Romi koji žive u 12 naselja, a njih je oko deset tisuća. Radi smirivanja situacije policija je u naselja uvela oko 30 kontakt-policajaca.

I sada kada se dogodila tragedija u kojoj je desetero djece ostalo bez majke ponovno se javnost zgraža i pita što se to događa u Međimurju.

“Ovdje smo se okupili Romi iz svih naselja da kažemo u medijima da je ovo izolirani slučaj i da nas ne treba sada generalizirati. Dogodila se velika tragedija”, poručio je Elvis Kralj iz Vijeća romske nacionalne manjine.

Tragedija u kojoj je bez majke, ali i oca, sada desetero djece koja će se, uz pomoć starijih, punoljetnih sestara, brinuti sama o sebi.