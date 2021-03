Incident na utakmici treće lige u Klisu – domaćini kažu da je Mate Jozipović – provocirao

Na utakmici Treće hrvatske lige – jug koja je igrana u subotu u Klisu između domaćeg Uskoka i Uranije iz Baške Vode došlo je do tučnjave na tribinama stadiona, a izvršni direktor Uranije i poznati nogometni menadžer, Mate Jozipović (61), ispričao je za Slobodnu Dalmaciju da ga je u Klisu tuklo desetak do dvanaest ljudi. Ističe da mu nije jasno kako je moguće da za vrijeme epidemije može biti osamdesetak ljudi na stadionu kao u Klisu te da su njega “razapeli” kad je na prošlu utakmicu u Baškoj Vodi pustio njih dvadesetak.

“Priznajem da sam s tribina jednom viknuo u 15 minuti utakmice ‘sudac-ofsajd’, a drugi put, šesnaest minuta kasnije ‘aut’, ali to je toliko iziritiralo domaće navijače da su mi govorili svašta nakon ta dva moja povika. Bilo je jako neugodno sve to vrijeme slušati salve uvreda na moj račun pa sam jednog redara zamolio da zove policiju, a onda je krenuo stampedo udaranja po meni. Stavili su mi jaketu na glavu i mlatili me, a jednog od njih sam prepoznao, to je Marko Odža, bivši golman Uskoka”, rekao je Jozipović.

Josipović kaže da je dobio nekoliko udaraca u glavu te da misli da mu je slomljeno rebro. Moguće je, ističe, da je možda i udario Marka Odžu. “Kako sam se ja branio,moguće je da sam nekoga udario,ali ne glavom sigurno i sigurno u samoobrani”, rekao je.

‘Provocirao je kao bahati šerif’

Šef Uskokovog osiguranja Ilija Stupalo rekao je za Slobodnu Dalmaciju da je Jozipović od početka utakmice provocirao i da se nije ponašao kao gost na tuđem stadionu, nego kao bahati šerif kojemu je Uskokov stadion prćija. “Čak je neke momke koji su mu dobacivali da se smiri nazvao pijancima i drogerašima a mene je iz čista mira udario šakom u glavu s leđa i to kada sam već odlazio od njega. Udario me nakon što sam ga zamolio da se smiri. Iziritiralo ga je valjda što sam mu rekao da će biti udaljen sa stadiona, ako se tako bude ponašao.”

Marko Odža, trener golmana Uskoka tvrdi da je Jozipović od početka provocirao, da je htio namjerno izazvati incident te da je svima sve vrijeme odreda psovao majku. “Kada je krenuo svađati s grupom naših navijača, ja sam prvi skočio da ih razdvojim i da ga zaštitim. Išao sam spuštenih ruku, stao sam između njih da bi mu rekao: ‘šta radiš čovječe?’. I i umjesto da mi zahvali, on me tada iz čista mira udara glavom u glavu.

Sada će on pokazivati snimke kako ga udaraju na Klisu, a nije vam rekao da me iz čista mira udario u glavu dok sam ga išao razdvojiti. Kada me oblila krv, doživio sam black-out i ničeg se više ne sjećam. Ogrebale su me i naočale, išla mi je krv te znam da je nakon toga bilo gužve i udaranja, a onda smo svi otišli u PP Solin gdje je Jozipović i tamo umanjivao svoj značaj oko vrijeđanja i provociranja domaćih Klišana na ovoj utakmici prema kojima se ponašao kao da smo najveća smeća”, kaže Odža za Slobodnu Dalmaciju.