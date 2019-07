PRETUČEN JOVICA IZ ‘LJUBAVI NA SELU’: ‘Gušio me i tukao, sve je gledalo njegovo dijete od pet godina’

U policiji su, tvrdi Jovičin prijatelj, u isti hodnik smjestili i njega i napadača te su po njegovom mišljenju napravili još niz nepravilnosti

Bivši natjecatelj showa “Ljubav je na selu” Jovica Ćiritović fizički je napadnut u srijedu, 10. srpnja, u Benkovcu. Urgirala je i policija, a Jovica je zatražio liječničku pomoć, piše Antena Zadar.

Kaže kako je napad doživio ispred prijatelja usred bijela dana. “U popodnevnim satima ispred kafića Ritual u Benkovcu napao me J.T., udario me. Sve ispred mojih prijatelja Darka i Josipa Kovačića. Rekao mi je da mi je*e mater četničku, da ću ići na traumatologiju. Sve to je gledalo i njegovo dijete od pet godina. Kako me guši i tuče. Prijavio sam slučaj policija, a otišao sam i liječniku”, rekao je za Antenu Zadar.

Njegov prijatelj Darko tvrdi kako to maltretiranje traje već neko vrijeme.

“Bio sam sa sinom i Jovicom na kavi, kao što odemo svakodnevno, šalimo se, zezamo, opuštamo. Jovica je takav kakav je, ali je dobrodušan. došao je spomenuti J.T. i zgrabio mu mobitel, izvrnuo ruku i počeo ga gušiti. Dugo je to trajalo, Jovica nije mogao niti govoriti. Ja bih se bio umiješao, ali sa mnom je bio sin”, ispričao je.

‘U Benkovcu se više ne može popiti kava na miru’

Darko se razočarao tretmanom u policiji. “U policiju smo došli, u isti su hodnik smjestili i Jovicu i napadača. I onda su u zapisnik stavili da je isti taj čovjek koji je prebio Jovicu svjedok incidenta. Kako to može biti? Otišao sam i u Centar za socijalnu skrb. Užasnulo me što se sve ovo dogodilo pred petogodišnjim djetetom u kafiću.

Djelatnica mi je rekla ‘da što se ja brinem oko toga?’. Ja sustav mijenjati ne mogu, ali nisam zadovoljan što se u jednom Benkovcu više ne može popiti kava na miru. Sjećate se incidenta u kafiću Amadeus kada su ubijeni brat i sestra? Sve mi se čini da se vraćamo u to vrijeme”, rekao je Darko.

Zadarska policija okrivljeniku je izrekla mjeru opreza.

“10. srpnja u 15.15 sati na terasi ugostiteljskog objekta 37-godišnjak je fizički napao 36-godišnjaka. Izrečena je mjera opreza i slijedi optužni prijedlog”, priopćili su iz policije za Antenu Zadar.