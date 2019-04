PREPOZNAJETE LI OVOG ČOVJEKA? Usred bijela dana, pored svih prolaznika, ukrao bicikl. Vlasnik nudi 1000 kuna

Ako imate bilo kakvih saznanja o počinitelju, možete se javiti na broj 097/6456-526 (Nikola)

Čitatelj nam je poslao snimke na kojima je jasno kako lopov, usred dana i bez obzira na prolaznije koji ništa ne slute krade bickl.

U utorak u 14:30, lopov dolazi do mnoštva parktiranih bicikala u zagrebačkoj Ulici Baruna Filipovića. Čim dolazi, iz ruksaka vadi vreću u kojoj je držao kliješta. Kreće s rezanjem no prestaje kada čuje prolaznika. Ubrzo se vraća, a kako taman iz stubišta izlazi jedna gospođa i on se pravi da ulazi u stubište. Ona odlazi, a on se vraća na posao kojeg ubrzo završava.

Ukradeni bicikl je marke Cube, vrijednost mu je otprilike 3500 kn. Ako imate bilo kakvih saznanja o počinitelju, možete se javiti na broj 097/6456-526 (Nikola). Vlasnik nudi i nagradu od 1000 kuna