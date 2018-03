PREOKRET NA VRHOVNOM SUDU: Splićanin osuđen zbog ubojstva djevojke iznenada pušten na slobodu, ne zna se zašto!

Još se ne zna zašto je Vrhovni sud ukinuo presudu Bajriću, a iznenađuje i brzina kojom je ta odluka donesena jer je pisana presuda poslana Vrhovnom sudu 31. siječnja, prije mjesec i pol dana

Potkraj studenoga na Županijskom sudu u Splitu 24-godišnji Bruno Bajrić nepravomoćno je osuđen na deset godina zatvora zbog ubojstva svoje djevojke, 22-godišnje Anice Ćurić u studenome 2016. godine. No, jučer poslijepodne dogodio se neočekivani obrat kada je Bajrić iznenada pušten iz istražnog zatvora na Bilicama, a nakon odluke Vrhovnog suda u Zagrebu da mu se presuda ukine, piše Slobodna Dalmacija.

Još se ne zna zašto je Vrhovni sud ukinuo presudu Bajriću, a iznenađuje i brzina kojom je ta odluka donesena jer je pisana presuda poslana Vrhovnom sudu 31. siječnja, prije mjesec i pol dana.

Slušajući presudu rukama je pokrio lice: 'Ne znam kako se metak našao u cijevi'



Bili su u skladnoj vezi, ali bio je opsjednut oružjem

“Ovakvoj smo se odluci nadali i mogu potvrditi da je Vrhovni sud ukinuo istražni zatvor”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju Bajrićev odvjetnik Željko Gulišija.

Iako je najprije tvrdio da je djevojku ubio nehotice, Bajrić je osuđen za ubojstvo iz neizravne namjere uz objašnjenje da je bio svjestan kakvu opasnost predstavlja pištolj.

Sudsko vijeće, na temelju tvrdnji članova obitelji i prijatelja mladića i ubijene djevojke, procijenilo je da su njih dvoje bili u skladnoj vezi te da Bajrić nije imao namjeru ubiti djevojku, ali da je bio opsjednut oružjem. Čak dotle da je svoju djevojku vodio na obuku gađanjem. Osim toga, vještačenja su pokazala kako u ličnosti optuženog postoje elementi latentne agresivnosti i impresioniranosti nasiljem.

Cijev pištolja bila je u ustima ubijene djevojke

Međutim, dokaz na temelju kojeg je suđeno Bajriću bio je DNK Anice Ćurić pronađen dva centimetra unutar cijevi, što znači joj je cijev pištolja bila najmanje dva centimetra u ustima. To pokazuje da je ispaljenju iz pištolja nešto prethodilo.

“Ne želim negirati, ali ne znam ni sam kako se to dogodilo. Ne znam kako je metak bio u cijevi. Ni u zadnjoj primisli mi nije bilo da bi pištolj mogao opaliti. Taj dan sam rastavio i sastavio pištolj, uvjeren da nema streljiva u njemu, i ostavio sam ga na krevetu. Išao sam ga spremiti i u trenutku kada sam ga uzeo u ruke, to se dogodilo. Ne sjećam se da sam išta pritisnuo. Pokušavam vratiti tu scenu, ali nema je u glavi. Pretpostavljam da je nakon toga pištolj pao na pod gdje ga je našla policija. Iste sekunde sam uzeo Anicu i vikao da me roditelji čuju. Odvezao sam je uz pomoć oca na Hitnu pomoć. Ne znam ni sam kako ću ovo preživjeti”, govorio je Bajrić braneći se na sudu.

