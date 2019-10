‘PREMJESTITE ME U HUMANIJE UVJETE!’: Diler iz Slavonije više ne može izdržati u paragvajskom zatvoru i traži pomoć Hrvatske

Domagoj se iza rešetaka u tuđoj zemlji nalazi već devet godina, u međuvremenu se oženio te dobio dijete i sada želi da ga se premjesti u drugi zatvor

Domagoj Tobler (30) uhićen je 2011. kada je sa svojim prijateljem Mirkom Novakovićem (29) pokušao prošvercati 74 kapsulA kokaina težine 1,2 kilograma iz Paragvaja. Otkriveni su kada je Mirku pozlilo u međunarodnoj zračnoj luci u Asuncionu. Mladići su dobili 18 godina zatvora te svoju kaznu izvršavaju u Paragvaju u jednom ozloglašenom zatvoru.

Tobler se iza rešetaka u tuđoj zemlji nalazi već devet godina, u međuvremenu se oženio te dobio dijete i sada želi da ga se premjesti u drugi zatvor, jer kako je ispričao za 24sata, uvjeti života u tom zatvoru su katastrofalni. Ono što Tobler želi jest da ga se premjesti u zatvor bliže supruzi i djetetu jer su oni od njega udaljeni 350 kilometara te ih rijetko može vidjeti.

Želi pomoć Hrvatske

“Supruga mi ne radi i velik je trošak dolaska u zatvor. Od veleposlanstva želim da mi pomognu koliko mogu i da me premjeste u neki humaniji zatvor”, govori Tobler za 24sata te dodaje da su mu iz veleposlanstva ponudili presmještaj u Hrvatsku, no on je to odbio upravo zbog žene i djeteta.

Slavonac kaže da je u fazi dobivanja paragvajskog državljanstva te da su mu roditelji žive u Slavoniji, no rastavljeni su i ne mogu mu više financijski pomagati. Za 24sata ispričao je da su uvjeti u zatvoru katastrofalni i da ondje kaznu izdržava 600 zatvorenika, a kapaciteti su napravljeni za njih 300 te često nema hrane.

