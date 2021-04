PREMINUO MIJATOVIĆ ZVANI ‘NARANČA’: ‘Kakav god da je bio, moj sin nije zaslužio da završi kao pas na ulici propucane glave’

Firić, je odmah nakon kriminalističke obrade, kazneno prijavljen za pokušaj Mijatovićeva ubojstva, sada će se kvalifikacija sigurno promijeniti

Branko Mijatović, zvani Naranča, 32-godišnjak iz Splita koji je u ponedjeljak, nešto prije 23 sata, prostrijeljene glave izbačen iz automobila i ostavljen da leži na staroj kliškoj cesti u blizini tunela, u četvrtak u 21.30 i službeno je proglašen mrtvim, potvrdila je danas za Slobodnu , njegova majka Elena Mijatović. “Neka živi u drugoj dici..” kaže majka

Mijatović je u ponedjeljak pronađen bez svijesti s ranom na glavi na cesti u blizini tunela u Klisu. Zbog pucnjave u automobilu policija je uhitila 30-godišnji Sandra Firića , ali i njegovu djevojku, koja je, vrlo vjerojatno, zvala policiju i sve prijavila te 44-godišnjeg Hrvoja Ninčevića, jer su smatrali da oni nešto više znaju o pucnjavi.

Firić, je odmah nakon kriminalističke obrade, kazneno prijavljen za pokušaj Mijatovićeva ubojstva. Nakon Mijatovićeve smrti kvalifikacija nedjela će se sigurno promijeniti u ubojstvo ili čak teško ubojstvo, o čemu će odlučiti Županijsko državno odvjetništvo nakon istrage. Firić još nije ispitan, a nakon uhićenja odmah je sproveden u zatvor na izdržavanje kazne od pet i pol mjeseci zatvora jer je za njim bila raspisana potraga zbog izbjegavanja odlaska na izdržavanje osmomjesečne pravomoćne kazne.

“Kakav god da je bio, moj sin nije zaslužio da završi kao pas na ulici propucane glave. Ne on, nego nitko to ne zaslužuje. Branko je 6. veljače trebao ići na odsluženje kazne u Remetinec, a već neko vrijeme prije toga družio se sa Sandrom Firićem, koji je dolazio u moju kuću i zvao me “majko, mamita”. Negdje prije godinu dana, a imam i snimku, Firić je došao ispred mog obiteljskog stana i prijetio Branku: “Majku ti mrtvu j….., ubit ću vas sve.” Ovo govorim da se vidi da sve ovo što se dogodilo nije bilo slučajno. Dakle, doslovno se radi o tome da je Firić Branka oteo i iskorištavao ga da za njega dila drogu.”,kaže majka za Slobodnu