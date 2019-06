PRELIMINARNI NALAZI OBDUKCIJE: Djevojka (20) umrla u vozilu Hitne pomoći. Poznat je uzrok smrti. Nije droga…

Iako su u njenom organizmu pronađeni tragovi marihuane, djevojka je najvjerojatnije umrla zbog toga što je bila u poodmakloj fazi leukemije

Dvadesetogodišnjakinja koja je prošloga petka preminula u vozilu Hitne pomoći na putu od Voštarnice do zadarske Opće bolnice, bolovala je od akutne leukemije koja je najvjerojatnije i uzrok njene iznenadne smrti, piše Slobodna Dalmacija. Prema preliminarnim nalazima obdukcije i s obzirom na stanje unutarnjih organa djevojke, sumnja se da je bila u poodmakloj fazi teške bolesti. Njena cimerica, s kojom je živjela u stanu na Stanovima, za to nije znala, a još se ne zna je li svog lošeg zdravlja bila svjesna i preminula djevojka. Pouzdane informacije o zdravstvenom stanju preminule djevojke znat će se nakon završetka vještačenja njene krvi i dobivanja rezultata drugih nalaza i stručnih mišljenja, kako bi se točno utvrdio uzrok smrti.

Djevojka je studirala u Zadru, kao i društvo s kojim je provela posljednja dva dana u stanu u Voštarnici gdje su kao podstanari živjeli 22-godišnjak i 24-godišnjak. U srijedu popodne je 22-godišnjak, inače prijatelj djevojke, u stanu 21-godišnjaka na Stanovima kupio marihuanu. Potom je s 20-godišnjakinjom otišao “zapaliti”, a nakon toga su došli u podstanarski stan na Voštarnici. Upoznali su se prije mjesec dana, a družili su se posljednjih tjedan dana.

Teški simptomi

Djevojka se u četvrtak ujutro požalila na nesnosnu glavobolju i mučninu, povraćalo joj se i spavalo te se fizički jako loše osjećala. Njezin prijatelj je to smatrao posljedicom mamurluka i njezinim simptomima nije pridavao veći značaj. Njegov 24-godišnji cimer je shvatio da se nešto čudno događa, ali se nije htio u to miješati, jer su 22-godišnjak i djevojka bili u drugoj sobi. U petak ujutro djevojci se stanje još pogoršalo. Nije mogla stajati na nogama, a kad je počela gubiti svijest, 22-godišnjak je nazvao hitnu pomoć. Medicinsko je osoblje djevojku zateklo bez svijesti i takvu je iznijelo iz stana. Preminula je nekoliko minuta kasnije u vozilu na putu do zadarske bolnice.

Imotska veza

U pretresu stana na Voštarnici policija je kod 24-godišnjaka pronašla manju količinu marihuane, zbog čega je protiv njega podnijela optužni prijedlog. Protiv njegovog 22-godišnjeg cimera i prijatelja stradale djevojke policija je ponijela kaznene prijave zbog omogućavanja uživanja droge i nepružanja pomoći. Sudac je policiji naložio i pretres stana 21-godišnjeg dilera na Stanovima, kod kojeg je pronađeno 27 grama marihuane namijenjene prodaji, digitalna vaga i nešto novca. Prilikom pretresa stana policija je zatekla njegovog 22-godišnjeg prijatelja u posjedu manje količine marihuane, a neposredno prije ulaska u stan zatečen je još jedan 22-godišnjak koji je kupio manju količinu trave. Zbog prodaje i posjedovanja droge policija je protiv 21-godišnjaka podnijela kaznene prijave. Zanimljivo je da svi mladići uključeni u ovaj tragičan događaj, diler i kupci marihuane te cimeri na Voštarnici, dolaze s područja Imotske krajine.

Javnost je bila uznemirena zbog neobičnih okolnosti smrti 20-godišnjakinje i malo informacija koje su se mogle doznati. Razlog tome je to što je policija istragu vodila u više smjerova, sumnjajući u nekoliko različitih kaznenih djela, sve dok nisu dobili preliminarne nalaze obdukcije koji su otkrili da je djevojka bila u smrtonosnoj fazi teške bolesti. Pitanje je koliko bi njenom zdravstvenom stanju pomoglo da je ranije došla u bolnicu, odnosno da je 22-godišnjak hitnu pomoć pozvao u četvrtak. Policija je izuzela i marihuanu koju je djevojka konzumirala prije nego što joj je pozlilo. U njoj su pronađeni opijati, ali kolika je točna količina psihoaktivne supstance (THC), znat će se nakon završetka detaljnog vještačenja.