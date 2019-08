PRELETOM KANADERA ODANA POČAST STRADALIM VATROGASACIMA: Mnogi vjeruju da stvarni uzrok tragedije nikada nije otkriven

Počasni prelet Canadaira u Tinsnom za stradale vatrogasce

Letačka posada Canadaira CL-415 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH sudjelovala je u četvrtak, 29. kolovoza 2019. u Tisnom u Programu obilježavanja 12. obljetnice Kornatske tragedije u kojoj je život izgubilo 12 vatrogasaca.

Posada je preletom mimohoda sjećanja odala počast stradalim vatrogascima iskazujući svoje najdublje suosjećanje s obiteljima, prijateljima, kao i vatrogasnim postrojbama, izvijestili su iz MORH-a.

PROŠLO JE 12 GODINA OD NAJVEĆE VATROGASNE TRAGEDIJE: ’12 života je izgubljeno, a nitko nije odgovarao. Sramota…’

Napravljeno je puno propusta

Podsjetimo, prošlo je 12 godina od kornatske tragedije, kada je 30. kolovoza 2007. godine stigla dojava o požaru na Kornatu, u uvali Vrulje. Vatrogasce je u Vojarni bribirskih knezova u Šibeniku čekao helikopter koji ih je trebao prebaciti na požarište, piše portal Šibenski. Suprotno pravilima, među okupljenima je bio maloljetnik Marko Stančić, DVD Tisno, otac Ivica i sin Ante Crvelin, a bilo je i vatrogasaca koji nikad nisu prošli obuku za helikopterski desant. Napravljeno je puno propusta, vjerojatno i zato što vatra na kornatskom otočju nije doživljavana kao ozbiljnu prijetnju.

Međutim, helikopter je imao problema pri spuštanju, tako da ih je iskrcao tek iz trećeg pokušaja. Udario je o stijenu i osjetio se miris benzina. Budući da im je kruška s vodom bila predaleko, krenuli su uz klanac prema njoj. U jednom trenutku zahvatila ih je vatra, nakon čega su satima čekali da dođe pomoć.

Do danas se ne zna što je zapravo bio uzrok tragedije te kako je došlo do nje. Ne zna se ni kako je moguće da je požar na kornatskom kamenjaru doveo do tako stravična stradavanja vatrogasaca. Službeno, uzrok je tzv. eruptivni požar ili izgaranje nehomogene plinske smjese, no neslužbeno sve prije negoli to, piše Šibenski.

Nagodba s Lučićem

Nakon deset godina natezanja i izbjegavanja isplate odštete, država se nagodila s Franom Lučićem, jedinim preživjelim vatrogascem s Kornata, pri čemu je odlučeno da će odšteta biti milijun i 750.000 kuna i da će mu se mjesečno isplaćivati dvije rente, 1500 kuna za medicinske preparate i prehranu te 4500 kuna za tuđu pomoć i njegu. Nadoknadit će mu se i 617 tisuća kuna sudskih troškova. Sve to sa zateznim kamatama od 2009. iznosi oko 5 milijuna kuna.