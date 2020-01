TRAŽE VOZAČA KOJI JE PREGAZIO OCA TROJE DJECE I OSTAVIO GA DA UMRE: ‘Bio je na ulici poput psa. Pored njega su auti prolazili satima’

Neprilagođena brzina, loša vidljivost i sklizak kolnik kumovali su tragediji pored Dubrave Vrbovečke u kojoj je noćas oko 3.40 nasred ceste otkriveno tijelo Damira N., oca troje djece

Zagrebačka policija intenzivno traga za vozačem koji je noćas u Zgališću pored Dubrave Vrbovečke na cesti prema Čazmi pregazio pješaka Damira N. i pobjegao s mjesta nesreće, ne pruživši mu pomoć i ostavivši ga da umre. Tijelo je pronađeno nasred ceste oko 3.40 zbog čega je policija zatvorila cestu na nekoliko sati kako bi provela očevid.

ŽRTVA NALETA AUTOMOBILA? Na cesti kod Vrbovca pronašli tijelo nepoznate osobe. Prekinuli promet, očevid u tijeku

Projurio kroz selo bez kočenja

Istražitelji po Zgališću i okolnim mjestima pregledavaju vozila kako bi otkrili počinitelja. Mještani su zgroženi bešćutnošću vozača koji je ubio oca troje djece i koji je kroz selo navodno projurio “divljački, bez tragova kočenja”.

“Susjeda je jutros, dok je išla na posao, zatekla policiju na cesti i vidio se čovjek kako leži. Ležao je kao svetac širom raširenih ruku i pogleda uprtog u nebo. Brzo se doznalo o kome je riječ i da je to mještanin iz Dragičevaca. Od policije smo čuli da ga je udario nepoznati vozač u punoj brzini. Bio je na ulici poput psa i pored njega su vozila prolazila satima kao da se to nikog ne tiče, no netko je ipak kasnije stao i pozvao policiju”, rekla je jedna mještanka Zgališća za Jutarnji.

Žrtva sklona nesrećama

Mrtvozornik je utvrdio kako je tijelo Damira N. na cesti ležalo najmanje dva sata prije nego što je pronađeno. Osim toga, pričaju susjedi, bio je sklon nesrećama.

“Prije dvije godine traktorom je ispred moje kuće sletio s ceste. Za traktor je bila spojena kosa pa si je na nju, u padu, rasjekao ruku od dlana do lakta. Krv je šiktala. Sreća da sam ga uočila na vrijeme i pomogla mu, jer kad je došla Hitna, rekli su mi da bi iskrvario da nisam brzo reagirala. Oporavio se brzo. On se inače bavio poljoprivredom cijeli život i u zadnje vrijeme nakon razvoda živi sam”, rekla je mještanka Zgališća, dok je još jedan susjed nadodao kako je Damir bio sklon alkoholu i da je s traktorom sletio pijan, pa smatra da je u trenutku noćašnje nesreće teturao po cesti.

Osim neprilagođene brzine, nesreći su kumovali sklizav kolnik, temperatura ispod nule i magla, ali to ne opravdava vozača koji je pobjegao s mjesta nesreće te bi, osim prijave za izazivanje prometne nesreće, mogao dobiti još kaznenih prijava.