PREGAZILI DJEVOJČICU (14) NA BRANIMIROVOJ PA POBJEGLI NA VLAK: ‘Dino je izašao iz auta i rekao nam: ‘Gubimo se odavde’’

Na Općinskom sudu u Zagrebu traje suđenje Dinu Pleši (24) te prijateljima Denisu Levickom (24) i Damiru Egrediji (22) zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je smrtno stradala tada 14-godišnja Laura Vidaković.

Dino Pleša (24), računalni tehničar iz Dugog Sela, optužen je da je vozeći brzinom većom od dopuštene i pod utjecajem alkohola 30. rujna 2015. izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, ali i da je spriječio dokazivanje jer se nakon nesreće kriomice vratio na mjesto nesreće kako bi pokupio otpalu registarsku pločicu dok su njegovi prijatelji na optuženičkoj klupi jer nisu prijavili (ne)djelo, piše Jutarnji list.

‘Oko 21 sat smo krenuli prema Zagrebu. Sjećam se da je na mjestu nesreće eksplodirao zračni jastuk i veći dio šajbe je puknuo, a Dino je nastavio voziti dalje jer se nije mogao zaustaviti. Kad je stao, izašao je iz automobila i rekao nam: ‘Gubimo se odavde’. Negdje je otišao, a ja i Denis smo otišli na mjesto događaja. Uhvatila nas je panika. Bilo smo u šoku. Zatim smo otišli na vlak za Dugo Selo. Kad sam čuo da su Denis i Dino uhićeni, otišao sam se sam u postaju javiti’, ispričao je tužiteljima Damir Egredija.

Izjasnili se nevinima

Krivnju sa sebe u tužiteljstvu je skidao i Denis Levicki koji je bio suputnik na stražnjem sjedištu.



‘Nisam kriv jer nisam ni taknuo registarsku tablicu, a dok smo se vozili automobilom, najednom sam vidio kako netko pretrčava cestu. Kada je došlo do udarca, staklo mi je odletjelo u oči pa ništa nisam vidio i vadio sam ga. Kad smo stali u jednoj ulici, nisam znao gdje sam. Damir i ja smo počeli trčati do mjesta nesreće, a kad smo stigli, tamo je već bila policija, no ne znam gdje je bio Dino. Kad smo vidjeli mrtvo tijelo, ni s kim nismo razgovarali niti smo se javili policiji. Damir i ja smo otišli vlakom u Dugo Selo. Kad sam došao kući, pričao sam s jednom prijateljicom koja mi je rekla da se to trebalo reći policiji’, rekao je tužiteljima Denis.

Sličan šok opisao im je i vozač Dino.

‘Zajedno s Denisom i Damirom prije sudara popio sam piće u jednom kafiću. Nakon tri piva, krenuli smo automobilom prema Zagrebu. Po lijevoj prometnoj traci Branimirove vozio sam oko 80 do 100 km/h, kada su mi iznenada s lijeve strane preko trake pretrčale tri cure. Malo sam skrenuo i zabio se u nešto. Nisam znao u što pa sam skrenuo udesno. Kad sam istrčao iz automobila, otišao sam natrag i vidio na kolniku mrtvo tijelo. Nisam znao što da radim. Vidio sam registarsku pločicu od auta. U šoku sam je uzeo i počeo bježati, a kada je naišla policija, zaustavio sam se. Nisam imao namjeru ništa skrivati niti bježati, ali ne znam zašto sam to napravio’, rekao je tužiteljima Dino koji je iz istražnog zatvora pušten na slobodu nakon položenih 150.000 kuna jamčevine, piše Jutarnji list.

Umrla na mjestu

Laura je zadobila ‘ozljede koje su bile nespojive sa životom i da hitna liječnička intervencija ne bi mogla spriječiti smrt’, stoji u zapisu medicinskog vještačenja dok prometni vještak Srećko Hlišća ističe da je na Lauru vozač naletio pri brzini od 91 km/h te da je vozio manje od 78 km/h nalet bi bio izbjegnut.

Vještak psihijatar Željko Marinić naveo je na Sudu da je Dino osoba boljeg prosječnog intelektualnog nivoa kod kojega se uočava konzumacija alkohola na razini zloupotrebe. No kazao je kako prepušta odluku sudu da Plešu uključi u program liječenja od alkohola.

Otprije poznat policiji

Dino Pleša sklon je kršenju zakona i to većinom prekoračenju brzine i vožnji pod utjecajem alkohola, pokazuju to podaci Ministarstva pravosuđa unazad nekoliko godina. Godine 2013. pravomoćno je kažnjen sa 500 kuna zbog nepoštivanja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, baš kao i godinu poslije kada je kažnjen sa 2000 kuna. U siječnju 2015. pravomoćna je postala i kazna ‘teška’ 1400 kuna zbog kršenja istog prometnog zakona te mu je izrečena zaštitna mjera jednomjesečne zabrane upravljanja motornim vozilima.

Zbog prometnih prekršaja odgovarao je i na sudovima za prekršaje u Vrbovcu i Dugom Selu. Prema prekršajnoj evidenciji, Dino Pleša osuđivan je i zbog remećenja javnog reda i mira, zbog čega je također bio novčano kažnjavan.