PREDSJEDNIČIN SAVJETNIK NEPRIMJERENO NAPAO SUTKINJU: Poslala mu je policiju na vrata, a on se ubrzo nakon toga pojavio na sudu

Predsjedničnin savjetnik za unutarnju politiku nije se odazivao na sudske pozive, iako je dužnost svakog građanina svjedočiti ako to zatraži sud.

Kako je savjetnik predsjednice RH Mate Radeljić iskoristio svoju funkciju ne bi li se obračunao sa sutkinjom Danielom Kustec, koja mu je, putem policije, poslala poziv za svjedočenje, moglo se čuti danas na Županijskom sudu u Zagrebu. Naime, Radeljić se u nekoliko navrata nije pojavljivao na suđenju Nadi Čavlović Smiljanec, bivšoj šefici Porezne uprave optuženoj da je zajedno sa svojom suradnicom iz osječkog poreznog ureda Ružicom Kovačević pogodovala vlasniku tvrtke OLT Željku Bilošu. Biloš se uz njihovu pomoć, tvrdi USKOK, izvukao od plaćanja 9,5 milijuna kuna poreznog duga.

Sud do sada nije imao ni potvrdu da je Radeljić preuzeo sudski poziv, odnosno sudske dostavnice vraćale su se nepotpisane i uz naznaku da predsjedničin savjetnik kojem je poziv upućen, nije podigao pošiljku.

Evo kako se Radeljić obračunao sa sutkinjom

Da bi saznao zašto je sutkinja odlučila poslati mu na vrata policajce sa sudskim pozivom, Radeljić je prije par dana kontaktirao Županijski sud u Zagrebu. No, nije izravno nazvao sutkinju Kustec, već je iz Ureda predsjednice stigao poziv u Ured predsjednika Županijskog suda u Zagrebu. Kako je rekla sama sutkinja, Radeljić je 4. svibnja u 15.15 sati preko Ureda predsjednice nazvao Ured predsjednika Županijskog suda te tražio da ga se spoji s njom.

“Tražili ste da vam objasnim zašto vam je poziv upućen po policiji. Smatram to nepotrebnim i neprimjerenim te zaključujem da ste si htjeli dati na važnosti. U protivnom ste me kao i svaki drugi građanin mogli nazvati preko centrale suda”, poručila je sutkinja Kustec Radeljiću koji je pokušao opravdati svoje ponašanje: “Meni su djeca sama doma, a kada im policija dolazi na vrata, ja to shvaćam kao pritisak na sebe. Osim toga, preuzeo sam poziv i potpisao dostavnicu”.

A sutkinja Kustec nije savjetniku ostala dužna

“Ni meni baš nije simpatično kada me zove Ured predsjednice”, uzvratila mu je sutkinja objasnivši da se dostavnica koju je Radeljić potpisao na sud vratila tek u četvrtak, dakle dan prije nastavka suđenja. No, ranije je sudski poziv savjetniku predsjednice neuspješno uručivan nekoliko puta.

“Na sud je stigla potvrda iz koje je proizlazilo da pozive niste podigli. Ne znam zašto dostavnica iz Ureda predsjednice putuje od 21. svibnja do jučer. Kako vas se nije moglo naći na radnom mjestu, a to je valjda Ured predsjednice, sukladno zakonu poziv vam je poslan po policiji”, nastavila je objašnjavati sutkinja.

Nakon što su riješili ovu neugodnost, koja je i Radeljiću i sutkinji Kustec izgledala kao izravni pritisak druge strane, savjetnik Kolinde Grabar Kitarović u svom se svjedočenju prisjetio vremena kad je kontaktirao s Bilošem.

Radeljić je sve svalio na Ranka Ostojića

Biloševa firma u vlasništvu je imala Osječku televiziju. Kako je Biloš imao financijskih problema Radeljić je zvao Biljanu Borzan, sadašnju SDP-ovu europarlamentarku i zamolio ju da organizira sastanak s Čavlović Smiljanec kako bi Biloš dogovorio reprogramiranje duga. Još je napomenuo kako mu nije jasno zašto se postupak protiv Biloša uopće vodi kada je čovjek želio vratiti dug državi za što je i tražio kredit HBOR-a.

No, prema Radeljićevim riječima to je stopirao Ranko Ostojić rekao: “Ne možete Bilošu dati kredit jer ćemo ga uhapsiti”.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak koji je u vrijeme kada je Biloš imao problema s Poreznom upravom bio ministar gospodarstva danas se na sudu nije mogao sjetiti je li zbog OLT-a zvao Nadu Čavlović Smiljanec.

