PRAVOSUDNI POLICAJCI APELIRAJU: ‘Maknite ga odavde, što ako se sam ozlijedi pa za to optuži nas?

Pravosudni policajci jednog hrvatskog zatvora šokirani su vraćanjem u njihove ćelije okorjelog kriminalca koji ih je lažno optužio za podmićivanje

Dok je 2015. odsluživao zatvorsku kaznu u jednom hrvatskom zatvoru, pravosudni su policajci kod srpskog kriminalca Nikole Rgića pronašli mobitel. On je potom jednog od njih optužio da mu je, u zamjenu za mito, dao uređaj. Uz tog policajca, na poligrafu je završila i nekolicina njegovih kolega, a kasnije su svi oslobođeni sumnje, dok je Rgić prijavljen za lažno prijavljivanje kaznenog djela.

Egzistencijalni rizici i stres

No, Rgića su ovaj tjedan vratili u isti zatvor, nakon što je uz pojačan nadzor ležao i u drugim kaznionicama, iako taj kazneni postupak nije dobio svoj pravomoćni završetak. Pravosudni policajci su ogorčeni te su zamolili nadređene da ga prebace negdje drugdje, no od toga zasad ništa, piše 24sata.

“Nalazimo se u jednoj neugodnoj, jako stresnoj i rizičnoj situaciji, koja ne mora biti takva, nego se lako može izbjeći uz malo sluha, razumijevanja i pažnje osoba na rukovodećim mjestima koje do sada nije pokazalo nikakvo razumijevanje niti zainteresiranost za agoniju koju su službenici već prolazili. Nismo naišli na razumijevanje ni kad nam je trebala biti osigurana pravna pomoć u postupcima koji su protiv službenika pokrenuti od strane trećih osoba zbog obavljanja poslova i zadataka koji su mu u opisu radnog mjesta. Opet nas se izlaže velikoj količini stresa, čime se može nepotrebno ugroziti naše zdravlje. Izloženi smo rizicima koji mogu ugroziti egzistenciju, kako nas, tako i naših obitelji”, govore policajci i pitaju se što ako se on sam ozlijedi i za to optuži njih ili ako isprovocira incident.

Robijao u Srbiji i Hrvatskoj

Rgić je sam priznao da je u Srbiji bio osuđen na sedam godina robije zbog pokušaja ubojstva i iznude, a u Hrvatskoj je dobio dvije kazne. Najprije ga je šibenski Općinski sud 2016. osudio na osam mjeseci zbog krađe, da bi mu pravomoćnom presudom 2017. bila potvrđeno tri godine devet mjeseci zatvora koje mu je 2016. dosudio Županijski sud u Rijeci zbog razbojništva, krađe i prijevare, kojima je stekao oko 27.000 kuna.