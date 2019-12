PRAVOSUDNI POLICAJAC PROGOVORIO O UŽASU U ZATVORU: ‘Pronašao sam desetke tableta i nešto nalik hašišu, nadzornik je to uzeo… Ucjenjivali su me’

Kada je pravosudni policajac iz Kaznionice u Glini pronašao paketić sa šezdesetak tableta i tvari sličnoj hašišu, prijavio je to nadzornicima no oni su mu rekli da to ne unosi u zapisnik te tražili od njega da potpiše krivotovreni zapisnik i pritom ga ucjenjivali

Tijekom pretresa u istražnom zatvoru Remetinec kod zatvorenika su ovih dana pronađena dva mobitela te jedan mikromobitel. Posjedovanje mobitela ondje je zabranjeno, a ovo nije jedini slučaj – u zadnjih nekoliko mjeseci pronađeno je više mobilnih telefona. Usprkos tomu, pomoćnica ministra pravosuđa Jana Špero i državni tajnik u istom ministarstvu Juro Martinović ovih su dana uvjeravali javnost da je riječ o izoliranim slučajevima te da je stanje u zatvorskom sustavu dobro.

No, Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) sve češće upozorava na probleme u hrvatskim zatvorima, a uzrok vide u pemalim ulaganjima u sustav zbog čega je i mali broj pravosudnih policajaca, a i plaće su im mizerne. Od Ministarstva pravosuđa traže da se do kraja istraži otkud zatvorenicima mobiteli te utvrdi tko je za to odgovoran.

PROCURILE SNIMKE IZ REMETINCA: Pritvorenik snimao sve – od šetnje zatvorenika do toga što su jeli ručak

‘Ne unosi to u zapisnik, previše je pronađeno’

U isto vrijeme do javnosti je doprla vijest iz Kaznionice u Glini gdje se također nerijetko zataškavaju informacije o tome što je prilikom pretraga pronađeno kod zatvorenika. Jutarnji list piše da je u posjedu službene zabilješke koju je 5. prosinca sastavio jedan pravosudni policajac u Kaznionici u Glini u kojoj tvrdi da su ga nadređeni prisiljavali da krivotvori zapisnik o pretrazi tamošnjih prostorija te da ne unosi podatke o pronađenim tabletama i tvari nalik hašišu, jer je “previše toga pronađeno”. U službenoj bilješci pravosudni policajac opisuje kako je po zapovjedi nadređenog voditelja odjela osiguranja s još dvojicom kolega obavljao pretres tamošnje teretane kojom se koriste zatvorenici iz poluotvorenog odjela i tzv. odjela UZOR.

Pravosudni policajac je istaknuo da su pretragama neposredno rukovodila dvojica njemu nadređenih nadzornika. Među ostalim je opisao kako je u spuštenom stropu teretane pronađen “paketić veličine šake napravljen od prozirne PVC vrećice” u kojem je, ne otvarajući ga, uočio velik broj tableta i smeđe-crnu tvar nalik hašišu. Paket je, ističe, stavio sa strane planirajući ga otvoriti kad završe pretragu te popisati njegov sadržaj i predati ga nadređenima.

Pronašli 200 tableta, tri mobitela, tvar nalik hašišu…

Kada je jednog od dvojice nadzornika izvijestio o pronalasku ovaj je, piše Jutarnji list, uzeo paketić i rekao mu da ništa ne unosi u zapisnik, jer su “već pronašli dovoljno nedozvoljenih stvari i tvari” u prethodna dva dana. Policajac napominje da su prethodno pronađena tri mobitela, oko 200 raznih tableta te “nepoznata zelena biljna tvar, više improviziranih predmeta pogodnih za ozljeđivanje itd.”. Stoga je rekao kolegama da prestanu s daljnjom pretragom jer ionako ne smiju ništa unositi u zapisnik. Jedan je nadzornik, ističe pravosudni policajac iz Gline, otišao s pronađenim paketićem, a drugi ga je odveo u prijemnu kancelariju i zatražio da sastavi zapisnik o pretrazi, što je on odbio.

“Nisam želio krivotvoriti službenu dokumentaciju te počiniti stegovni prijestup ili kazneno djelo jer nisam do kraja pretražio navedenu prostoriju, a nedozvoljene stvari su mi nadređeni oduzeli”, kazao je.

Nakon toga je voditelju odjela osiguranja prijavio prethodne događaje, ali i ovaj mu je rekao da nije ni vrijeme ni mjesto da o tome pričaju. Međutim, nije stalo na tome jer su od pravosudnog policajca iz Gline, kako piše Jutarnji list, nadzornici ponovno tražili da napiše zapisnik o pretrazi teretane, što je on opet odbio. Desetak minuta potom pozvan je na razgovor s obojicom nadzornika koji su ga, kaže, još jednom nagovarali da napiše sporni zapisnik te ga pritom ucjenjivali.

MOBITELI, DROGA I TABLETE U HRVATSKIM ZATVORIMA: Procurio inkriminirajući dokument, otkriva kako se sve pokušava zataškati

Upravitelj kaznionice nije ga pozvao na razgovor

“Govorili su kako je njima svejedno hoću li pisati ili ne, jer ionako tim svojim neposluhom neću postići ništa nego ću još više problema imati s nadređenima, jer su oni nedodirljivi. Pokazali su mi nekakve tablete u papiriću koji uopće po ničemu nije sličio onome koji smo mi pronašli, i govorili da je bilo šest tableta u njemu, a prema mojoj procjeni i iskustvu bilo je barem 60 tableta prilikom pronalaska. Uz to, crno smeđu tvar nisu ni spominjali”, napisao je glinski pravosudni policajac u službenoj bilješci.

Tvrdi da su mu potom počele drhtati ruke te ga je probio znoj pa je zatražio da mu pozovu Hitnu pomoć i voditelja odjela osiguranja. Nadzornici su mu navodno rekli da ode u Dom zdravlja ako treba liječničku pomoć. Na koncu su otišli k voditelju osiguranja. Tamo mu je pravosudni policajac rekao da ga nadzornici maltretiraju i prisiljavaju da krivotvori zapisnik.

“Zamolio sam da budem nasamo s njim što je isti odbio pa sam tražio razgovor s upraviteljem kaznionice Željkom Šešerinom, i rekao prisutnima da ću do razgovora nastaviti obavljati svoje poslove. Do isteka radnog vremena upravitelj me nije pozvao na razgovor”, napisao je.

NOŽEVI, DROGA I MOBITELI U HRVATSKIM ZATVORIMA: Pamti se slučaj ‘brižne’ majke koja je osigurala smrtonosan paket za postelju svog sina