PRAVNA STRUKA ZGROŽENA PUŠTANJEM DARUVARCA: ‘Da su ozljede okvalificirali drugačije ne bi bio na slobodi’

Situacijom u kojoj se našla 18-godišnja Zadranka Lorena Gurlica ali i puštanjem njenog zlostavljača Darka Kovačevića Daruvarca na slobodu nije zgrožena samo javnost već i pravna struka. Čude se kvalifikaciji ozljeda u procesu za koji kažu kako nije morao ići takvim tijekom. Otkriva to ugledni odvjetnik Veljko Miljević.

“Moj je dojam, prema onome što sam vidio u medijima, da je okrivljeni djevojku izmasakrirao. Ja sam takvih predmeta, koje se tiču tjelesnih ozljeda, imao nekoliko stotina u životu pa mene užasno čudi i ne mogu shvatiti da je to okvalificirano kao tzv. obična teška tjelesna ozljeda, jer odmah dva članka dalje u Kaznenom zakonu postoji i osobito teška tjelesna ozljeda, koja ima čak šest oblika, poput dovođenja u opasnost život oštećene osobe, što mislim da je ovdje slučaj”, kazao je Miljević za Večernji list.

Pritom ističe da Kovačević, u slučaju da je Državno odvjetništvo tako okvalificiralo kazneno djelo, ne bi mogao van iz zatvora prije no što prođe 12 mjeseci. Naime, propisana kazna je do osam, a ne do pet godina zatvora, kao sada.

HOK čeka informacije sa suda

Inače, majka brutalno pretučene djevojke još 13. prosinca podnijela disciplinsku prijavu Hrvatskoj odvjetničkoj komori, po kojoj je “zatraženo očitovanje prijavljenika kao i očitovanje Općinskog suda u Zadru”. Komora je potom od suda zatražila da se očituju je li u konkretnom predmetu došlo do zloporabe procesnih ovlaštenja od branitelja, a ako jest, na koji način je to utvrđeno te je li sud sukladno svojim ovlastima izrekao kojem od branitelja novčanu kaznu zbog eventualnih postupaka usmjerenih na odugovlačenje postupka, koja može iznositi do 50.000 kuna.

U priopćenju o kronologiji postupanja Općinskog suda u Zadru, pak, ne govori se ništa o sankcioniranju odvjetnika, već samo da je zbog toga što je izabrani branitelj odugovlačio kazneni postupak optuženiku imenovan odvjetnik po službenoj dužnosti. Kad sve to dobije, HOK će se očitovati o slučaju.

Podrška branitelja

U međuvremenu, o svemu su progovorili i iz zadarskih braniteljskih udruga podržavajući pretučenu djevojku čiji je otac, kako kažu, bio jedan od njih.

“Riječ je o mladoj djevojci, jedva punoljetnoj, čiji je otac bio jedan od nas. Još kao maloljetnik uzeo je pušku u ruke i stao na oltar domovine. Prošao je strahote kninskog zatvora, a danas više nije s nama, nije tu da zaštiti kćer. Apeliramo na institucije da primjereno kazne počinitelja i pokažu kako pravna država funkcionira”, poručili su zadarski branitelji.