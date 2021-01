PRAVDA JE U HRVATSKOJ – PRESPORA: Sudu u Zagrebu trebalo je 18 godina da presudi čovjeku; Oslobođen je, ali nepravomoćno

Optužnica protiv Nediljka Znaora podignuta je 2003. da bi on tek nedavno bio oslobođen optužbi, ali nepravomoćno, što znači da tužiteljstvo ima pravo podnijeti žalbu na presudu i dodatno oduljiti ovaj slučaj

Da je pravda u Hrvatskoj spora, to već svi znaju, no da će domaćem pravosuđu trebati 18 godina za presudu i to za slučaj gospodarskog kriminala, teško je zamislivo. No, i to je moguće. Naime, Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je oslobodio Nediljka Znaora optužbi za financijske malverzacije, javlja Večernji.

Njega se teretilo da je od 6. ožujka 1996. do 26. studenog 1999. kao direktor i predsjednik Nadzornog odbora Tehnomehanike nekoliko puta naložio isplatu novca iz blagajne tvrtke i s računa njezina predstavništva u SR Njemačkoj. Znaora je tužiteljstvo teretilo da je dio od ukupno 1,9 milijuna kuna zadržao za sebe te da je dao nalog da se novac isplati osobi kojoj je bio dužan.

Optužnica s opisom njegovih nedjela prvi je puta podignuta 2003. Potom je u studenom 2009. i lipnju 2020. promijenjena, da bi, eto, u siječnju 2021. Znaor bio oslobođen, i to – nepravomoćno. Dakle, tužiteljstvo može još uložiti žalbu na presudu i dodatno oduljiti ovaj slučaj.

Sam Znaor je tijekom procesa negirao krivnju govoreći da je koristio taj novac kako bi radnicima isplatio plaće. Tvrdio je da je posuđivao novac u bankama i kod kamatara, pa čak i prodavao vlastitu imovinu kako bi mogao platiti radnike.