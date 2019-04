POZNATI SU FINALISTI SHOWA ZVIJEZDE PJEVAJU: Ispali su Krešo i Ivana, Tara i Dino ponovno pobrali sve desetke!

Žiri je paru koji nas je napustio za obje interpretacije dao najniže ocjene

U uzbudljivoj sedmoj emisiji HRT-ova popularnog showa Zvijezde pjevaju “kartu” za finale nisu dobili Krešo i Ivana.

Uz spomenuti dvojac, polufinalni parovi Ashley i Bojan te Tara i Dino izveli su po dvije pjesme; jednu žanra koji još nisu imali prilike pjevati u ovoj sezone te pjesmu mentora. Žiri je paru koji nas je napustio za obje interpretacije dao najniže ocjene. No niti pozivi ni poruke gledatelja, koji ulaze u ukupan zbroj, nisu im omogućili ostanak u završnici showa. Natjecanje su otvorili upravo Krešo i Ivana rock izvedbom pjesme U prolazu.

– Krešo, nisi u prolazu definitivno, izjavila je Valentina dodavši da je došao dovdje na krilima svoje mentorice te da se vidi puno uloženog truda. Škoro se raduje, kaže, Krešinu svakom tonu, neovisno kakav on bio. – Ti si interpreter, dodao je. Danijela je rekla da nije sve stvar hvatanja tonova, već da je važno veselje koje pršti iz njega. – Ti si taj koji si ponio na svojim leđima najveći dio. Usudio si se, pokazao!, ustvrdila je. Remi je naglasila kako je Krešina publika vrlo glasna te da se ne usudi išta reći. Opet je pohvalila Ivanin mentorski rad, a Krešu nazvala karizmatikom. Ocjenjivački sud paru je dao 30 bodova.

Nakon rocka uslijedio je mjuzikl. Na pozornicu su stupili Ashley i Bojan otpjevavši hit Let It Go.

– Raznovrsni ste i u svemu si dobra Ashley, istaknula je Danijela. – Prodali ste emociju, prodali ste priču, nadovezala se Remi na Danijelin sud. Valentina je pohvalila scenski nastup para i sve bolje Ashleyne vokalne izvedbe. – Very, very nice, bio je kratak Škoro. Žiri im je udijelio ukupno 36 bodova.

Can’t Buy Me Love, rock’n’roll je pjesma s kojom su se predstavili Tara i Dino.

– Simpatično, mladenački, vječna pjesma, rekao je Škoro. Remi je izjavila da je par zreo za koncertne nastupe! – Besprijekorna si, uz sjajnog mentora, bila je jasna Valentina, dok je Danijela ocijenila kako je ovo bio mudar odabir pjesme kojoj su dali novu dimenziju. Tara i Dino od žirija su dobili sve desetke!

U drugom dijelu natjecateljskog showa, u kojem se pjevaju pjesme mentora, Krešo i Ivana nastupili su sa pjesmom Sve istine i laži.

– Ti si masakrirao ovu pjesmu, rekla je Remi pripomenuvši i kako ga čeka briljantna karijera u punku ili u rapu. Škoro je, pak, ustvrdio kako je Krešo zapravo izmasakrirao samo drugi dio pjesme. Nije ovo bila laka pjesma, naglasila je Valentina dodavši da se dobro držao iako je “tu bilo svačega”. Dobili su ukupno 28 bodova.

Ashley i Bojan otpjevali su Ne govori da me znaš.

Škoro je bio uplašen koliko je bio uvjerljiv nastup pun ne samo fizike već i kemije među njima! Valentina je također pohvalila ljepotu kemije koja je isijavala iz natjecateljskog para. Remi je istaknula kako joj je sjajno što je evidentno da uče jedno od drugoga. – Nakon ovog showa nemoj prestati pjevati, poručila je Danijela Ashley. Za njihovu su izvedbu “pale” dvije desetke te ukupno 38 bodova!

Ti si moja prva ljubav izvedba je s kojom su Tara i Dino priveli kraju večerašnju polufinalnu borbu glasovima.

Valentini su bili sjajni i istaknula je kako jednostavno ne zna gdje im je kraj! Danijela je usto kratko izjavila da su predivni, a niti Remi nije izostavila riječi hvale. Ocjenjivački im je sud ponovno dao sve desetke!