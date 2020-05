POZNATI MLADI PJEVAČ POKAZAO LAVLJE SRCE: Vidio stravičnu nesreću i među prvima skočio u more i izvlačio preživjelog mladića

‘Mi smo odmah dotrčali i kad smo se približili obali vidjeli smo dečka koji je pokušavao izaći. Moj prijatelj Lovre Bubalo i jedan stariji čovjek, ne mogu se sjetiti točno o kome se radilo od šoka, pokušali su ga izvući’

Mladi zadarski glazbenik Jure Brkljača sudjelovao je zajedno sa svojim prijateljem Lovrom Bubalom jučer u spašavanju stradalih mladića koji su sletjeli u more u Audiju na Liburnskoj obali u Zadru. Jure je za portal ZADAR News ispričao kako je među prvima skočio u more ne bi li pomogao pri izvlačenju mladića koji je nakon izvlačenja na površinu bio u šoku.

“Prijatelji i ja smo prolazili preko Muraja otprilike oko 11 sati i 20 minuta i igrom slučaja smo s dosta dobre pozicije vidjeli nesreću. Automobil je skrenuo s ceste, mislim da mu je pukla guma, ali je skrenuo i udario u stup ili brod ne znam, ali negdje je još udario i pao u more. Mi smo odmah dotrčali i kad smo se približili obali vidjeli smo dečka koji je pokušavao izaći. Moj prijatelj Lovre Bubalo i jedan stariji čovjek, ne mogu se sjetiti točno o kome se radilo od šoka, pokušali su ga izvući. Malo sam im i ja pomogao da ga izvučemo”, kazao je Jure u razgovoru za ZADAR News.

Preduboko i mutno more

Nakon što su izvukli mladića, on je po izlasku iz mora rekao da je još troje ljudi u autu. “Dok su moji prijatelji pazili dečka kojega smo izvukli, Lovre i ja smo skočili u more da vidimo što možemo napraviti iako je već od gore izgledalo da je teško išta napraviti. Skočili smo opet u more i pokušali barem malo zaroniti, ali bilo je preduboko za nas. Bilo je mutno more, mulj, bila je noć i nije se ništa vidjelo. Bilo je i nafte u moru, nismo više znali što napraviti, bilo nas je strah.

Tada je došla policija, mi smo se obukli ‘na mokro’ i otišli doma jer nisam htio davati izjave u vezi slučaja. Vidio sam da su došli policajci, kasnije su došli ronioci i masa drugih ljudi. Ja sam bio u boksericama jer smo skinuli robu dok smo skakali u more”, kazao je Jure.

Dodaje da je izvučeni mladić bio u šoku i samo vikao kako je troje ljudi u automobilu. “Stvarno je bilo nemoguće bilo što napraviti… Napravio sam što sam mogao, nisam nažalost mogao više. Užasno se osjećam zbog toga, ali znam da sam napravio ono što je bilo u mojoj moći”, kaže Jure.

