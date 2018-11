POZNANIKU ZBOG DUGA KOJI NIJE VRATIO PRIJETIO UBOJSTVOM: ‘Uzeo je pištolj, stavio mi ga na čelo i…’

‘Sreo sam Stjepana i normalnim tonom sam ga pitao kad će mi vratiti novce. On je odjednom ispod vozačeva sjedišta uzeo pištolj, stavio mi ga na čelo i rekao da će me sad tu upucati. Od stresa nisam ništa vidio oko sebe, već sam odmah otišao do 50-ak metara udaljene policije i prijavio prijetnju’

Stjepan (60) osuđen je na sedam mjeseci uvjetnog zatvora jer je lani u veljači na parkiralištu u Donjoj Stubici uperio pištolj u glavu poznaniku Mariju prijeteći da će ga ubiti. Presuda je nepravomoćna.

U njoj se opisuje kako je Mario tražio Stjepana da mu vrati posuđeni novac na što je ovaj odgovorio da će mu sad vratiti te se okrenuo, iz automobila uzeo pištolj i njegov cijev usmjerio prema Marijevom čelu. “Sad ću ti isplatiti dug”, zaprijetio je nakon čega su se Mariju od straha odsjekle noge.

Stjepanova priča

Iako je sud ocijenio kako je prijetnja bila ozbiljna. strožu kaznu nije tražio tr će “na daljnje optuženikovo ponašanje, kao i na ponašanje svih drugih počinitelja sličnih kazneni djela, dovoljno odvraćajuće djelovati prijetnja izvršenja kazne zatvora tijekom vremena provjeravanja od dvije godine”.

Podravski je prenio Stjepanov iskaz pred sudom u kojem on navodi kako je tražio Maria da se makne dok je ovaj pitao kad će mu njego ponanik vratiti robu.

“Ja sam njega pitao kad će on meni vratiti novce koje sam mu posudio. Posudio sam mu u dva navrata 3300 eura koje mi nikad nije vratio. Podnio sam zbog toga tužbu protiv njega, ali ne znam vodi li se postupak i ne sjećam se kojem sam odvjetniku to dao”, kazao je Stjepan navodeći kako nema pištolj te da on kasnije ni pretresom kuće nije pronađen.

Marijeva strana priče

Mario je svjedočio kako su Stjepan i njegovi kompanjoni uzeli od njega građevinsku opremu vrijednu 40.000 eura, koju nikad nisu vratili. Robu su u međuvremenu prodali te obećali vratiti novac koji su dobili, no to se nije dogodilo.

“Tog dana tamo sam se parkirao jer sam morao po osobnu iskaznicu u obližnju zgradu policije. Tamo sam sreo Stjepana i normalnim tonom sam ga pitao kad će mi vratiti novce. On je odjednom ispod vozačeva sjedišta uzeo pištolj, stavio mi ga na čelo i rekao da će me sad tu upucati. Od stresa nisam ništa vidio oko sebe, već sam odmah otišao do 50-ak metara udaljene policije i prijavio prijetnju. Malo poslije za mnom je u postaju došao i Stjepan jer je znao da ću ga prijaviti. Što da vam kažem? Bio sam u silnom šoku i stresu, a za 15 dana doživio sam i srčani udar”, prepričao je Mario.

Iako pištolj nije pronađen, niti postoje svjedoci koji su ga vidjeli, sud je smatrao da se iz iskaza žrtve i drugih dokaza može zaključiti kako se to dogodilo upravo onako kako Mario opisuje.