POZNANICI O UBOJICI S KAJZERICE: ‘Maja i on prekinuli su još dok je bila trudna. Nekoliko puta su se bezuspješno mirili’

Poznanicima Igora Nađa koji je u četvrtak ubio cijelu obitelj na Kajzerici nije jasno zbog čega je ubio 10-godišnjeg dječaka o kojem se dobro skrbio

Lampioni koje su susjedi ostavili ispred vrata stana u Cimermanovoj 2, na zagrebačkoj Kajzerici podsjetnik su na stravično višestruko ubojstvo koje je počinio 36-godišnji Igor Nađ. On je u četvrtak navečer pobio čitavu obitelj svoje bivše djevojke Maje Tojagić; sestru i njezinog dečka, majku, oca i desetogodišnjeg sina. Nekoliko sati kasnije, Nađ je ubio i sebe nakon što su ga specijalci okružili pokraj Caritasova doma u Brezovici.

Novinari Jutarnjeg razgovarali su s desetak njegovih poznanika. Oni su potvrdili da ih njegovo samoubojstvo ne čudi, jer je, navodno, uvijek govorio da nikad neće u zatvor. Još je ranije Majina bivša kolegica rekla kako je Igor dilao drogu, a jedan njegov poznanik je spomenuo kako je Nađ živio na rubu zakona.

Zašto je ubio dijete?

“Znam ga površno, uvijek je bio na rubu zakona. Život ga je ostavio samog u Zagrebu i snalazio se kako je znao. Očito mu je pukao film, znam samo da je više puta dolazio u konflikt s obitelji”, rekao je Nađev poznanik.

No, poznanici su šokirani time što je ubio 10-godišnjeg Paula. Pričaju kako se Nađ, kada je prije nekoliko godina započeo vezu s Majom, brinuo o njemu, vozio ga na more, objavljivao fotografije. U četvrtak navečer mu je, pak, pucao u glavu.

Bezuspješna pomirenja

Pravi motiv ubojstva možda se nikad neće doznati, iako bi na to mogla odgovoriti analiza poziva i poruka iz njegova mobitela. No, čini se kako su se on i Maja razišli dok je ona još bila trudna. U njihovoj trogodišnjoj vezi bilo je nekoliko bezuspješnih pokušaja mirenja. Nađ je u Cimermanovoj imao prijavljeno boravište i registriranu tvrtku.

