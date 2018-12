POTRESNO SVJEDOČENJE MARE TOMAŠEVIĆ: ‘On me držao, a njegova me ljubavnica grebala po licu. Prijetio je da će me zaklati’

Alojz Tomašević i njegova supruga Mara danas su se našli na raspravi koje se na Općinskom sudu u u Slavonskom Brodu vodi zbog nasilja u obitelji

Požeško slavonski župan Alojz Tomašević i njegova supruga Mara Tomašević u ponedjeljak su ujutro stigli na sud u Slavonskom Brodu gdje se županu sudi za obiteljsko nasilje.

Riječ je o Općinskom sudu na kojem se održava rasprava u postupku u kojem je Mara Tomašević supruga prijavila za obiteljsko nasilje koje se dogodilo u listopadu prošle godine. Optužila ga je da ju je udarao po glavi i hvatao za vrat te je DORH podigao optužnicu.

Tomaševićev odvjetnik Željko Damjanac na raspravi je tražio isključenje javnosti radi zaštite osobnog života optuženika i članova obitelji koji ce svjedočiti, no sudac Slaven Vidmar zasad je odbio taj prijedlog.

Pred sudom se, pak, nisu pojavili Tomaševićeva sestra Kata, koja se opravdala zdravstvenim razlozima, te brat Mare Tomašević Franjo Zadro jer navodno nije dobio poziv.

Sud je prihvatio prijedlog obrane za svjedočenje sina i snahe, koji su živjeli zajedno sa supružnicima, te još nekih svjedoka te uslišio molbu za novim medicinskim vještačenjem.

Razmotrit će i prijedlog obrane da se u obzir uzmu SMS poruke, koje je Mara Tomašević navodno slala suprugu sve do danas obraćajući mu se navodno s određenim zahtjevima koje uvjetuje s tijekom ovog postupka.

Svjedočenje Mare Tomašević

Supruga Mara izjavila je da će tražiti imovinsko-pravnu naknadu te ne odustaje od kaznenog postupka.

Tomašević tvrdi kako nije kriv. Mara Tomašević odbila je pravo na blagodat i poručila kako želi svjedočiti. U tijesnoj sudnici prisiljena je sjediti kraj supruga, piše Dnevnik.hr

“Nasilja je bilo unatrag tri godine, ali i ranije. Ukućani su čuli svađe, ali nisu mogli vidjeti. Razbijao mi je oko, gurao me u trudnoći pred roditeljima i braćom… Čak me htio pogaziti autom. Posljednji put, po povratku s puta, šamarao me 5,6 puta po glavi da se ne vide masnice, uhvatio me za vrat. Dizao je nož na mene, prijetio da će me zaklati, psovao. Svemu je uzrok njegov preljub. Nisam mu smjela ništa reći, sve sam ispoljila u SMS porukama. Ne morate tražiti provjeru autentičnosti, to su moje poruke iz revolta”, svjedočila je Mara Tomašević.

“Žena s kojom je bio grebala me po licu i rukama dok me on držao. Sve sam htjela prijaviti, ali njegova sestra i naša kći nagovarale su me da odustanem jer ću mu uništiti karijeru. Tada sam odustala, no nakon 2. 10. 2017. mi je prekipjelo. Ozljede tada nisu bile velike, ali mi je bilo svega dosta”, rekla je Mara Tomašević.

Povukla optužbe pa…

Iako je Mara Tomašević u siječnju iznenada povukla optužbe, kasnije je kazala da je to učinila pod pritiskom obitelji.

Alojz Tomašević potom je i iselio iz obiteljska kuće. Kada je priveden, policija je protiv njega podnijela prijavu za nanošenje ozljeda ali i zbog neovlaštenog posjedovanja pištolja, oduzela mu je i prijavljenu pušku, a sudac mu je izrekao osmodnevnu zabranu približavanja supruzi na pet metara, što je bilo poprilično teško budući da su živjeli pod istim krovom.