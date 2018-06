POŽAR U C.I.O.S-u JE PODMETNUT: ‘Ovo je četvrti takav požar u četiri godine, sigurnost ljudi je ugrožena’

‘Prekjučerašnji požar već je četvrti takav događaj u posljednje četiri godine u istom postrojenju te se čini kako su jednogodišnji požari svojevrsna tradicija u tom postrojenju. Niski sigurnosni standardi u tvrtki CE-ZA-R, dijelu C.I.O.S. grupe, evidentno ugrožavaju sigurnost građana i građanki Zagreba.’

Nakon požara u napuštenom objektu u krugu stare Zagrepčanke u Heinzelovoj ulici u Zagrebu je u subotu u večernjim satima izbio još jedan požar: vatra je ponovno izbila u CIOS-u na Jankomiru pa su se vatrogasne ekipe odmah uputile i ondje.

‘Za sve je odgovoran Bandić i s njim povezane interesne skupine’

Policijski je očevid potvrdio da je požar u reciklažnom centru C.I.O.S. na Jankomiru podmetnut, a policija je priopćila da nastavlja istragu.

Požar otpada površine 20 puta 20 metara u C.I.O.S.-u gasilo je 26 vatrogasnih vozila i 98 vatrogasaca. Srećom, nije bilo ljudskih žrtava, a lakše je ozlijeđen jedan vatrogasac.

Procjenjuje se da je nastala materijalna šteta od 20 tisuća kuna. Izgorio je dio glomaznog otpada na otvorenom skladištu. Taj je otpad dovezen s ilegalnog odlagališta na Savici, a izgorio je i dio ograde reciklažnog centra. Potvrdila je to voditeljica ureda uprave CIOS-a, Tajana Tomašević, piše 24 sata.

Ovaj požar u CIOS-u je čak četvrti na toj lokaciji u posljednje četiri godine, a sve je rezultat nemara CIOS grupe, što toleriraju državne i gradske institucije, poručio je Tomislav Tomašević iz platforme Zagreb je NAŠ. Iz te platforme su poručili i predsjedniku uprave CIOS grupe Petru Pripuzu, da mu pokušaji prebacivanja odgovornosti za požar na političku oporbu neće uspjeti, a dodaju i da je za sve odgovoran zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i interesne skupine koje su s njim povezane, prenosi 24 sata.

‘Nadležne službe nisu ni mjerile sve spojeve koji nastaju nakon izgaranja’

Zabrinuti su i u Zelenoj akciji, gdje također traže sankcije za sve odgovorne, kao i istragu sigurnosnih mjera.

‘Prekjučerašnji požar već je četvrti takav događaj u posljednje četiri godine u istom postrojenju te se čini kako su jednogodišnji požari svojevrsna tradicija u tom postrojenju. Niski sigurnosni standardi u tvrtki CE-ZA-R, dijelu C.I.O.S. grupe, evidentno ugrožavaju sigurnost građana i građanki Zagreba. Zabrinjavajuće je i da nadležne službe, svaki put kada dođe do požara u ovoj tvrtki Petra Pripuza, tvrde kako nije došlo do većeg narušavanja kvalitete zraka niti opasnosti za građane/ke od plinova nastalih kao produkt sagorijevanja. U to je teško povjerovati s obzirom na to da nadležne službe nisu ni mjerile sve spojeve koji nastaju nakon izgaranja komunalnog otpada’, poručila je u priopćenju Zelena akcija.

I oni ističu da se potvrda optužnice zbog namještanja poslova prikupljanja otpada još uvijek čeka, a u tom je slučaju USKOK optužio Milana Bandića i Petra Pripuza.