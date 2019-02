POTVRĐENA ZASTARA: Definitivno odbačena tužba protiv kirurga zbog kojeg je mladić s Raba ostao bez noge

Miroslav Maškarin je 2006. godine u KBC-u Rijeka bio podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva koja je, međutim, završila amputacijom lijeve potkoljenice, a kirurg, dr. Popović, bio je optužen da je iz nehaja i nesavjesnim postupanjem Maškarinu prouzročio teške tjelesne ozljede

Županijski sud u Rijeci potvrdio je nepravomoćnu presudu koju prije godinu dana donio riječki Općinski sud odbacivši optužbu protiv kirurga dr. Branka Popovića, kojeg se teretilo za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi.

Optužba je odbačena zbog zastare, a riječ je o višegodišnjem, hrvatskoj javnosti dobro poznatom kaznenom postupku u slučaju pacijenta Miroslava Maškarina s Raba.

Zastara nastupila još 2014. godine

Maškarin je 2006. godine, tada kao 21-godišnjak, u KBC-u Rijeka bio podvrgnut rutinskoj operaciji slijepog crijeva koja je, međutim, završila amputacijom lijeve potkoljenice. Kirurg Dr. Popović bio je optužen da je iz nehaja, obavljajući svoju djelatnost nesavjesno postupao i time Maškarinu prouzročio teške tjelesne ozljede, piše Novi list.

Dr. Popović je u rujnu 2011. nepravomoćno bio osuđen i proglašen krivim te je osuđen na kaznu zatvora od osam mjeseci, uvjetno na dvije godine. No, krajem listopada 2012. Županijski sud u Rijeci ukinuo je prvostupanjsku presudu i vratio slučaj na ponovo suđenje. U međuvremenu je na snagu stupio novi Kazneni zakon, a kazneni postupak obustavljen je zbog zastare koja je nastupila još 2014. godine.

Tužiteljstvo je smatralo da kontinuitet slučaja postoji i u novom kaznenom zakonu te je uložila žalbu, dok je Popovićev odvjetnik suprotno – da se u predmetnoj stvari ima primijeniti odredba po kojoj je za to kazneno djelo predviđena kazna zatvora do jedne godine, slijedom čega je zastara nastupila 10. srpnja 2014. godine.

Odbačena Maškarinova žalba

Novi list piše da je, u stvari, dr. Popović bio optužen za kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz nehaja koje je za posljedicu imalo tešku tjelesnu ozljedu, rupturu aorte. U vrijeme kada je podignuta optužnica, za to je djelo bila predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Izmjenom Kaznenog zakona, za to djelo je predviđena kazna zatvora do jedne godine. Općinsko državno odvjetništvo tvrdilo je da pravni kontinuitet postoji i u primjeni novog zakona jer se radi o gubitku noge, odnosno osobito teškoj tjelesnoj ozljedi. Popovićev odvjetnik tvrdio je, pak, da njegov klijent nije optužen za osobito tešku tjelesnu ozljedu niti za gubitak noge, niti je išta ukazivalo na direktnu vezu rupture aorte i gubitka noge.

Nakon što su lani i Općinsko državno odvjetništvo i Maškarin podnijeli žalbe na presudu Općinskog suda, odvjetik okrivljenoga predložio je da se žalba državnog odvjetnika odbije, a žalba oštećenika Maškarina odbaci kao nedopuštena. Županijski sud je Maškarinovu žalbu odbacio kao nedopuštenu, jer niti u jednom trenutku nije imao svojstvo oštećenika kao tužitelja, već je cijelo vrijeme trajanja kaznenog postupka protiv dr. Popovića optužbu zastupao državni odvjetnik.

