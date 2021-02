POTUKLA SE DJECA IZ NUŠTRA I CERIĆA: Umiješali se i roditelji, svi imaju svoju verziju priče, a motiv za sve je – cura?

Dvije različite verzije tučnjave tinejdžera iz Nuštra i Cerića otežale su policiji istragu, no odgovarati bi mogli – roditelji

Vukovarsko-srijemska policija od nedjelje pokušava utvrditi motive, ali i tko je sve sudjelovao u tučnjavi maloljetnika iz Nuštra i Cerića u koju su se naposljetku uključili i njihovi roditelji. Prema verziji priče obitelji iz Nuštra, njihova su 14-godišnjeg sina napala šestorica vršnjaka iz Cerića. Obitelj iz Cerića, pak, tvrdi da su njihova sina oteli spomenuti 14-godišnjak i njegov otac, koji je Jutarnjem ispričao svoju verziju priče.

“Bilo je to oko 22.30 sati. Sina je nazvao prijatelj iz susjedstva da nešto dođe kod njega. Ja sam mu rekao da ne ide, da je kasno, ali on je rekao da ga treba samo na pet minuta i da će se odmah vratiti, no kako se nije vratio nakon pet minuta, sjeo sam u automobil i krenuo prema toj kući. No, kada sam joj se približio, imao sam što vidjeti. Moj je sin ležao na tlu, a njih šestorica su ga mlatili. Žestoko sam zakočio, izjurio iz automobila, a većina napadača se razbježala. Ostala su samo dvojica, od kojih je jedan također vrlo brzo umaknuo, a jednoga sam uhvatio”, ispričao nam je otac dječaka iz Nuštra.

Sin politički angažiranog čovjeka

Dodao je kako su dečki iz Cerića njegova sina namamili time što su mu prijatelja i susjeda pod prijetnjom batinama natjerali da ga nekako namami do kuće. Sin mu je ispričao da su ga prvo tukli u kući, ali onda im je na trenutak pobjegao. Nastavili su ga mlatiti ispred kuće. Jedan od napadača je sin obiteljskih poznanika i čovjeka koji je u tom kraju politički angažiran.

“Ne želeći prije svega djeci praviti probleme, odlučio sam tog dečka odvesti kući u Cerić i reći njegovu ocu što se dogodilo te ga zamoliti da s njim riješi tu situaciju, da se to više ne ponavlja. Naime, sukob između njih dogodio se zbog neke djevojke. Uglavnom, sjeli smo u automobil, s nama je bio i moj sin, i otišli smo u Cerić, ali nisam pravo ni parkirao kad me taj čovjek dočekao pred kućom. Nisam mu uspio niti reći što se dogodilo, a on je počeo urlati na mene, psovati, prijetiti, rekao je da će sada otići po sjekiru i zatući me, da odakle meni pravo da otmem njegova sina… Pokušao sam s njim razumno razgovarati, ali kada sam uvidio da to nema smisla, sjeo sam u automobil i sin i ja smo se vratili kući te sam onda sve prijavio policiji”, ispričao je otac iz Nuštra.

‘Iskusno ga je tukao po zatiljku’

No, čovjek za kojeg on tvrdi da mu je prijetio sjekirom ima svoju, potpuno drugačiju verziju događaja. “Moj je sin bio žrtva otmice i premlaćivanja od tog čovjeka iz Nuštra i njegova sina. Zgrožen sam kao roditelj da se takvo što može dogoditi i za svoje dijete tražim samo pravdu”, govori on i nastavlja:

“Otac tog dječaka iz Nuštra odjednom se pojavio među njima, ostala djeca su se razbježala, a on i njegov sin su počeli mlatiti mog sina. Taj čovjek ima 120 kilograma, a moj sin 50. Onda su ga na silu ugurali u automobil i tamo su ga cijelo vrijeme mlatili da se dijete od straha i bolova pomokrilo, a onda je taj čovjek nazvao nekoga na telefon i kazao mu da mu donese pušku da mi ubije sina. Možete misliti kako se dijete osjećalo i što mu je prolazilo kroz glavu. Prijetio mu je da će mu kuću zapaliti, spominjao majku… Ma, užas! Meni su u međuvremenu sinovi prijatelji, koji su pobjegli od ovoga, rekli što se dogodilo. Bio sam izvan sebe kada se odjednom pred mojom kućom parkirao njegov automobil. Izjurio sam van i svašta sam mu rekao, ali nisam mu prijetio. Bilo mi je važno samo izvući sina iz automobila i spasiti ga. Rekao sam da sve ide na policiju. Sin je bio izbezumljen”, ispričao je otac dječaka iz Cerića i dodao kako ga je Nuštranin “iskusno tukao po zatiljku i leđima gdje se najmanje vide ozljede”.

Iz policije su potvrdili da je kriminalističko istraživanje u tijeku. Od obitelji iz Nuštra se doznaje kako je otac u utorak ostao cijeli dan na ispitivanju u policiji.