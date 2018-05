POTRESNO SVJEDOČENJE HRVATSKE OPERNE DIVE: ‘Iskoristio me kad sam imala 15 godina i ucjenjivao nagim fotografijama. Tražio je da mu vratim novac’

Sve je počelo kada je mlada, perspektivna pjevačica predstavljena imućnom poduzetniku koji je trebao pomoći njezinoj karijeri.

“Upoznala sam ga još kao 15 godišnjakinja. Došao je k nama u kuću i predstavio se kao liječnik u Švicarskoj i kao veliki ljubitelj opere. Poslušao me kako pjevam i rekao da vjeruje u moj talent. Tvrdio je da je oduševljen onim što je čuo. Rekao mi je da sam dijamant kojeg je potrebno izbrusiti. Poklonio mi je tada i prve note. Pozvao me u svoju kuću gdje mi je organizirao audiciju. Tamo su svi rekli da sam veliki talent.

‘Iskoristio me u Švicarskoj’

On je pak tvrdio kako mladi operni pjevač mora dobro znati talijanski jezik, pa me pozvao u svoju vilu u Švicarskoj na tečaj tog jezika. Majka me pustila, jer je vjerovala u njegove dobre namjere.

No, tada je započela moja trauma. Dok smo jedne večeri bili sami u kući, dočekao me u ogrtaču i ponudio mi šampanjac. Govorio je što će sve učiniti da mi pomogne u karijeri. Ja sam popila taj šampanjac, a iduće jutro probudila sam se u njegovoj spavaćoj sobi potpuno gola. Imala sam samo 15 godina tada i nisam još imala seksualne odnose. Osjećala sam se grozno. Rekao mi je da sada ima moje fotografije. Napravio ih je prethodne noći.

Odvezao me nakon toga kući. Povraćala sam. Mami sam rekla da ga ne želim više vidjeti. Počeo mi je slati darove – sat, parfeme, naušnice. Godinama kasnije ponovno je ušao u moj život. Čuo je da imam problema u obitelji. Zato mi je, kao prvi muškarac u mom životu, želio pomoći. Molila sam ga da me ostavi na miru. Jednog dana samo se pojavio pred opernom kućom u kojoj sam radila. Sledila sam se kad sam ga vidjela. Bilo me strah. Osjećam strah od njega svih ovih 15 godina.

Novac, sat, bunda, parfemi…

Pozvao me da idem s njim u hotel i podsjetio me da ima moje fotografije. Govorio je da sam samo njegova. Tada mi je počeo slati i novac. Tvrdio je da je to poklon, da nešto kupim djetetu. Darovao mi je razne stvari. Kada mi je poklonio krzneni kaput rekao je da se operna pjevačica ne smije prehladiti. Stigao je i šal, a na račun mi je uplaćivao novac. Kupovao mi je i avionske karte da dođem u Hrvatsku. Nekoliko puta sam i došla, a kada se nisam pojavila, ljutio se.

Imali smo u nekoliko navrata i intimne odnose, jer je on to htio. Ne bih mogla reći da smo nas dvoje bili prijatelji. Prije nekoliko godina tažio me da mu sve te poklone vratim. Učinio je to nakon što sam mu rekla da sam upoznala jednog muškarca i da želim s njim započeti vezu. Nisam željela imati više ništa s njim. Tada me počeo učestalo zvati. I po 40-50 puta na dan. Doduše prestao je kada sam mu odbila vratiti novac. Bio je ljut.

Ipak, za godinu dana ponovno mi je poslao novac i tvrdio da smo prijatelji. Govorio mi je da će učiniti sve za mene i da mi zato šalje darove. Tražio je da mu dođem u posjet. Bio je njegov rođendan kada sam došla u hotel u kojem je boravio. U sobi me dočekao gol.

Svaki put kada je tražio da mu vratim novac prijetio je da će, ako to ne učinim, objaviti moje obnažene fotografije u medijima. Slao mi je mailove u kojima je prijetio jer više nisam njegova. Nisam znala kako bih na to reagirala.

Na kraju sam mu napisala da ću mu sve vratiti i da ćemo se ponovno vidjeti. No, napravila sam to samo da ga umirim, jer je prijetio da će povrat novca tražiti od mog muža, koji mi je bio i poslovni partner. No, zbog straha od njegovih prijetnji bila sam u jako lošem psihičkom stanju. Zdravstveni problemi onemogućavali su me u poslu. Poslala sam mu poruku da ipak nemam dovoljno novaca da mu vratim sve ono što mi je dao. Zapravo sam imala novaca, ali sam ga se htjela riješiti”, svjedočila je na sudu poznata hrvatska operna pjevačica koja nastupa diljem svijeta.

Na sudu je završila jer ju je poslovni čovjek, koji joj je u mladosti predstavljen kao dobrotvor, tužio tražeći da mu vrati ukupno 123 tisuće kuna.

‘Nemoj čekati da se naši odnosi zaoštre i pomute tvoju karijeru’

Taj novac, kako je naveo u tužbi, uplaćivao joj je u iznosima od 3.500 kuna do 2.000 švicarskih franaka od svibnja 2007. do svibnja 2011. godine. Radilo se, tvrdio je na sudu, o pozajmicama što mu ih je trebala vratiti kada njezina profesionalna pjevačka karijera i prihodi to omoguće. Međutim, iako ju je 2012. i 2013. tražio da mu novac vrati, ona to nje učinila, pa ju je 2015. godine odlužio tužiti.

Prije toga poslao joj je i poruku koju je sud tijekom postupka pročitao. Napisao joj je: “Nemoj čekati da se naši odnosi zaoštre i pomute tvoju karijeru”. No, nije to bila jedina poruka koja se našla među dokazima. Pročitana je i ona u kojoj je stajalo: “Nadam se da ćeš jednog dana sazriti i realno ocijeniti događaje u prošlosti te pokazati zahvalnost dobročinitelju”.

U svom svjedočenju uvjeravao je sud da su sve to laži. “Dobro da nisam doživio infarkt zbog tih njezinih riječi. Ja sam prije više od 20 godina operirao srce i nisam mogao s njom imati intimne odnose. Uopće nisam seksualno aktivan. S nama je u mojoj kući u Švicarskoj bila i domaćica, a po hotelima s njom uopće nisam boravio. Nisam ju nikada ni fotografirao.

Rado bih vidio taj sat koji sam joj navodno poklonio. Nikada joj nisam slao nikakve darove. Nisam to mogao zbog svog posla, koji me okupirao i danju i noću. Nisam joj ni prijetio putem e-maila, jer sam miroljubiv čovjek. Spreman sam uvijek pomoći i sve me ovo vrijeđa”, odlučan je bio poduzetnik koji je 2007., kada je počeo uplaćivati novac svojoj ‘štićenici’ već imao 76 godina, dok je ona bila na početku 20-ih.

Da njegov iskaz nije sasvim istinit potvrdila je upravo domaćica koju je spominjao iz vremena dok je s budućom opernom pjevačicom, tada 15-godišnjom djevojkom, boravio u svojoj vili u Švicarskoj. Naime, ona se na sudu prisjetila da je im je pakirala stvari za taj put, te dodala kako ne zna je li itko bio s njima tamo.

Sud je na kraju zaključio kako poduzetnik nije uspio dokazati da je s opernom pjevačicom imao sklopljen ugovor o posudbi novca. Zbog toga ona nije imala ni obvezu vratiti mu te iznose. Njegovu tužbu sud je nepravomoćnom odlukom odbio, no još ima pravo žaliti se višem sudu.