POTRESNI PRIZORI SPUŠTANJA TIJELA STRADALE BRAĆE S MOSORA: ‘Na žalost, to je sve što smo mogli napraviti za njih’

Tek oko podneva, vremenske prilike su se popravile dovoljno da se tijela stradalih mogu prevesti u sa Mosora.

HGSS je izvukao tijela poginulih planinara s Mosora, a nakon dolaska na heliodrom tijela su predana mrtvozorniku.

“Na žalost, to je sve što su spašavatelji HGSS-a mogli napraviti za stradalu braću”, piše HGSS.

POGIBIJA DVOJICE BRAĆE NA MOSORU: Zbog teških vremenskih uvjeta helikopter koji je trebao prevesti njihova tijela ne može poletjeti



Pomagao izvući tijelo mrtvog brata

Braća, obojica iskusni planinari poginula su u blizini planinarskog doma na Mosoru. Mlađi brat je oko 19 sati otišao po vodu do obližnjeg izvora, no zbog skliskog terena pao je i poginuo. Nakon što se nije vraćao, njegov stariji brat i ostali prijatelji otišli su ga potražiti. U izvlačenju nesretnog planinara, pomogao je i brat koji izgleda nije smogao podnijeti tragediju. U malo vremena mu je pozlilo i, nažalost, i sam izgubio život. Prijatelji su ga pokušali oživjeti, smjesta su dignuti svi raspoloživi članovi HGSS stanice Split no dva života nisu uspjeli spasiti.

Iskusni planinari

“Oboje braće bili su iskusni planinari i poznavali su Mosor kao svoj džep. Taj izvor na koji je mlađi brat krenuo nalazi se na predjelu Ljuvač isto kao i Planinarski dom Umberto Girometta i mjesto izvora je na planinarskom putu, dakle nije dislocirano negdje na nepristupačnom terenu. Braća su bila dobri ljudi zaljubljeni u planine i nije bilo dana da nisu išli na planine. Bili su vrlo iskusni planinari, a A.S. je bio naš pridruženi član” istaknuo je za Slobodnu Dalmaciju Vinko Prizmić, načelnik Hrvatske Gorske službe spašavanja.