Smjesta nazvala nasilnika, ali ipak, najšokantniji je razgovor s policijom koja majku pretučene 18-godišnjakinje uvjerava da je on već pobjegao, pita ju gdje živi osuđivani nasilnik…

Nakon divljačkog iživljavanja monstruma koje su ostali u kafiću gledali, a kako majka tvrdi i pokušavali sakriti, policija je reagirala alarmanto sporo. Iako policija tvrdi da su napravili sve, snimke razgovora majke s kćeri, s nasilnikom i s policijom do kojih je došlo Provjereno Nove TV, pokazuju kako se zapravo majka sama pobrinula za hvatanje već prije osuđivanog Darka Kovačevića Daruvarca.

Poziv od kojeg strahuje svaki roditelj dobila je u 23 sata. Nazvala ju je njena druga kćer.

‘Dođi mama, krvava je od glave do pete’

“‘Alo? Šta je bilo?”

“Mama, jel možeš doći ikako na hitnu?”

“Šta je bilo?”

“Na kirurgiju moraš doći.”

“Dobro, što se dogodilo?”

“Znaš onaj Daruvarac?”

“E?”

“*** je istuka šakama, *** je krvava od glave do pete.”

‘Rasakapija si je, dite si mi ubija’

Majka je odmah nazvala nasilnika.

“Molim?”

“Slušaj me!”

“Tko je?”

“Naslikaj se ispred kirurgije kako god znaš. Jesi čuo? Mama od ***. Ti si je rasakapija, rasakapija si je. Ima unutarnje krvarenje. Dolazi, policija je ovdje, kako god znaš ili će te nać. Čovječe, dite si mi ubija!”

“Ja nemam pojma o čemu ti pričaš.”

‘Recite nam gdje on živi’

Prvi poziv upućen policiji ostao je bez odgovora – 41 sekundu nitko se nije javio. Kada je konačno razgovarala s policijom, službenicu su nju pitali gdje živi nasilnik koji je itekako dobro poznat policiji te sugerirali kako je već pobjegao.

“Nije priveden?

“Ne. “

“Zašto nije priveden, možete li mi reći?”

“Pa zato što je pobjegao. Nismo ga našli. A di on živi, recite mi.”

“Odakle da ja znam?”

‘Ma on vam je već pobjegao’

Ni drugi policijski djelatnik nije bio susretljiviji.

“Ne mogu shvatit da Darko nije priveden?”

“Nema se tu što shvatit, ne shvatit. Znate kako je to. On je to napravio što je napravio i on se sad skriva negdje. E, sad, i on sad može pobić u Njemačku kako je biža već, je l’ tako? A to legalno preko granice neće prić sigurno, a sad, da li on može naći nekakve putove nać druge, Bože moj, tome ja ne mogu suditi”

Nisu znali ni broj telefona…

Koliko se policija trudila uhvatiti monstruma možda najbolje otkriva to što je majka sama pratila kada će Daruvarac ponovo uključiti. Strpljivost se isplatila pred zoru, šest sati nakon premlaćivanja, što je majka odmah javila policiji. Do tada policija nije saznala ni broj mobitela osuđenog nasilnika pa im ga majka diktira. Ni to nije bilo dovoljno. Majka ponovno zove policiju, s novim informacijama do kojih je sama došla.

“Ja sam mama curice koja je pretučena noćas.”

“Dobro.”

“Ja sam dobila obavijest da je taj gospodin, odnosno taj idiot, u svojoj kući. Ja dakle cilu noć sama istraživam. Taj čovjek je prijetio mojoj drugoj kćeri da će doći ubiti nju i maloga zato što je ovo prijavljeno policiji.”

“Je l’ on sad kući, doma, je?”

“Ja ne znam da li je on u kući. Ja sam tu u toj ulici…”

“Sad će vam moji dečki doći svaki tren tamo, pa ćemo vidjeti.”

“OK, hvala. “

“Pa se vi maknite odatle.”

Bilo je to u 10 sati ujutro, kada je konačno i uhićen. Zbog sumnji u brojne propuste policije u Zadar je poslana i unutarnja kontrola.